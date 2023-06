Sono giorni caldi in casa della squadra campione d’Italia. Dopo aver annunciato il nuovo tecnico, Rudi Garcia, il presidentissimo Aurelio De Laurentiis si trova alle prese con le decisioni del suo capocannoniere.

Victor Osimhen è l’oro di Napoli

L’esperienza napoletana del calciatore nigeriano è stata molto intensa. Acquistato il 31 luglio del 2020 per una cifra intorno ai 70 milioni di euro, ne fa il giocatore più pagato della storia della squadra partenopea. Le prime due stagioni hanno fatto vedere tutto il potenziale ma molti infortuni, soprattutto quello subito a Milano contro l’Inter nello scontro aereo contro Milan Skriniar il 21 novembre 2021, non hanno dato alla squadra il calciatore che tutti si aspettavano.

Da quell’infortunio è tornato un nuovo giocatore e non solo per la mascherina, diventata oggetto di culto e scaramantico. Nell’ultima stagione, a parte un infortunio all’inizio, è diventato la macchina da goal che tutti si aspettavano, portando a Napoli lo scudetto dopo l’era di un certo Diego Armando Maradona.

Quanto vale adesso Victor Osimhen?

E’ una domanda che potrebbe non avere una reale risposta, alla quale vanno aggiunte delle dovute premesse. La prima è che la società Napoli ha una salute finanziaria, a differenza di molte altre società italiane, tale per cui non è costretta a vendere entro il 30 giugno 2023 per motivi di bilancio. La seconda il presidente Aurelio De Laurentiis è uno che in fase di contrattazione, spesso, riesce a fare valere la sua scelta.

Motivo per cui si può facilmente ipotizzare che in casa Napoli potrebbero effettivamente aprire alla cessione se arrivasse un’offerta pari al doppio di quanto è stato pagato il nigeriano al Lille nel 2020, quindi una cifra intorno ai 140 milioni di euro. Ad essere obiettivi, un’offerta intorno ai 120/130 milioni con bonus difficilmente non verrà quanto meno vagliata attentamente.

Calciomercato: chi sono le squadre interessate?

Parlando di certe cifre, il cerchio si restringe per i bookmakers e non solo. Anche qui, bisogna distinguere due fattori da prendere in considerazione: squadre che hanno il potenziale economico e squadre che hanno veramente bisogno di un centravanti. Sarà un’estate dove probabilmente ci sarà il famoso “valzer degli attaccanti”, visto che parecchie squadre sono alla ricerca in questo ruolo.

A cominciare dal Real Madrid, che ha perso il pallone d’oro in carica Karim Benzema. Le parole del presidente Florentino Perez, dopo l’ingaggio del 30enne ex canterano Joselu a parametro zero, lasciano il tempo che trovano. E’ veramente difficile pensare che la squadra più famosa al mondo possa fare una stagione senza un centravanti di valore internazionale titolare. Sisal quota questa opportunità a 9, Bullibet e Goldbet 15.

In Premier League il Chelsea è alla ricerca di giocatori di alto profilo in più ruoli e soprattutto in attacco. Romelu Lukaku difficilmente sarà l’attaccante titolare dei Blues ed il nuovo allenatore, Mauricio Pochettino, ha ottenuto i migliori risultati al Tottenham dove poteva contare su un certo Harry Kane. Il Manchester United è sempre alla ricerca di una punta centrale con queste caratteristiche (Bullibet quota 5, Goldbet quota 6, Sisal quota 9). Più defilato il Newcastle che potrebbe puntare ad altri profili.

Le altre squadre possibili sono il PSG ed il Bayern Monaco. I francesi, dopo aver perso Leo Messi e con il dubbio Neymar, potrebbero affondare il colpo. Come dimostrano negli anni i soldi non sono un problema, quello che sta frenando la squadra parigina al momento è il fatto che prima devono decidere ancora il nuovo allenatore, con Luis Enrique al momento favorito.

I bavaresi molto probabilmente stanno già facendo spesa a casa Napoli, acquistando con la clausola rescissoria valevole per l’estero il difensore coreano Kim. Thomas Tuchel probabilmente chiederà alla nuova dirigenza una punta centrale, per non trovarsi una rosa come lo scorso anno con poche alternative in questo ruolo.

Le preferenze del giocatore

Victor Osimhen non ha nascosto la sua voglia di Premier League. Non a caso non sta trattando il rinnovo con il Napoli, aspettando una chiamata di una squadra che gioca nel campionato inglese. La vera e forte alternativa, ad oggi, sembra il PSG che ha il potenziale economico per accontentare Aurelio De Laurentiis. Non è la scelta primaria del calciatore nigeriano, ma giocare affianco a Kylian Mbappé e magari coronare il sogno Champions League insieme potrebbe essere una sfida molto stuzzicante. Le quote offerte in questo caso sono Goldbet 8, Sisal 9, Bullibet 10.

