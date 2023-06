Morten Hjulmand lascia Lecce per giocare nel Milan?

La pillola del giorno dedicata al Calciomercato, oggi analizza le possibilità che il giovane centrocampista in forza al Lecce, il danese Morten Hjulmand, lasci la formazione salentina per giocare la prossima stagione in Serie A con il Milan. Morten Hjulmand dal Lecce al Milan?

La carriera del giocatore danese

Il giocatore Morten Hjulmand, ex della squadra della capitale danese Copenaghen e della formazione austriaca dell’Admira Wacker, ora capitano del Lecce, squadra in cui gioca dal gennaio 2021, ha una valutazione che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza fino al 30 giugno 2024.

Calciomercato: Morten Hjulmand al Milan, la trattativa!

Calciomercato: sono giorni che si parla di un possibile trasferimento di Morten Hjulmand dal Lecce al Milan, ma anche di Pantaleo Corvino. La società rossonera ha riscattato Colombo, dando 3 mlioni al club salentino, questo per sottolineare che i rapporti tra le due società sono buoni.

Per i bookmaker l’affare si può fare

Le quote offerte dai bookmaker per il possibile trasferimento del giovane centrocampista dal Lecce al Milan, sono state inserite nel tabellone quote a 2.75 su Sisal e a quota 2.80 su Bullibet.

Il calciomercato di Tipster Londwinn

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.