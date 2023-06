La storia d’amore tra la Juventus e il centrocampista colombiano Juan Cuadrado è agli sgoccioli e nella pillola di oggi dedicata al Calciomercato, andiamo ad analizzare il futuro del giocatore. Calciomercato: Juan Cuadrado dalla Juventus alla Lazio?

La carriera del giocatore colombiano

La carriera di Juan Quadrado inzia in patria, nel Independiente di Medellin, per poi passare in Italia, dove gioca per due anni nell’Udinese, poi gioca una stagione a Lecce e tre nella Fiorentina.

Nel 2015 tenta l’avventua in Premier League al Chelesea, ma gioca solo poche partite e decide di tornare in Italia, questa volta è la Juventus a metterlo sotto contratto e rimane a Torino fino ad oggi.

Calciomercato: Juan Quadrado alla Lazio, la trattativa!

Il giocatore colombiano ha fatto sapere alla Juventus, che il prossimo anno vuole giocare in Champions League, e quindi non vuole giocare in Arabia o negli Usa.

La Lazio al momento sembra la squadra perfetta per Juan Cuadrado. Prima di tutto perchè la squadra romana si è qualificata per giocare la Champions League la prossima stagione, poi perchè il giocatore ha un ottimo feeling con l’attuale allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, che ha dichiarato di volere il centrocampista in squadra.

Ai biancocelesti poi un terzino sicuramente può servire, visto che sia Pellegrini che Lazzari sembrano intenzionati a lasciare Roma per accasarsi con altre squadre.

Per i bookmaker l’affare non è così semplice

Le quote offerte dai bookmaker per il possibile trasferimento di Juan Quadrado dalla Juventus alla Lazio, sono state inserite nel tabellone quote a 6 su Sisal e a quota 6 su Bullibet.

