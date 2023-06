Si torna a parlare nel Calciomercato, del possibile trasferimento dell’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, ai cugine del Milan, o del ritorno del giocatore al Chelsea in Premier League. Ma cosa c’è di vero in queste trattative? Romelo Lukaku: per i bookmaker lotta tra Inter, Milan o Chelsea.

La carriera del giocatore belga

La carriera dell’attaccante Romelu Lukaku della nazionale belga, inizia propio in Belgio, dove gioca due stagioni nell’Anderlecht, per poi passare in Inghilterra, dove gioca prima nel Chelsea, poi passa al West Bromwich. La svolta della sua carriera avviene nei quattro anni giocati nell’Everton, per poi passare per due stagioni nel Manchester United.

Dal 2019 al 2021, viene in Italia e gioca due ottime stagioni nell‘Inter, prima di tornare a Londra, dove gioca una stagione ancora in forza del Chelsea, per poi tornare in prestito ancora a Milano, in forza dei neroazzurri.

Per i bookmaker non è ancora stabilito il futuro di Romelu Lukaku per la prossima stagione. La quota più probabile è che l’attaccante rimanga a giocare nell’Inter anche per la stagione 2023-2024, questa possibilità è bancata a quota 1.50 sia su Sisal che su Bullibet.

Il suo trasferimento in forza ai cugini del Milan si gioca a quota 3.50, mentre il ritorno in Premier League al Chelsea è bancato a quota 5. Più complicate secondo le quote le altre possibilità, come il suo trasferimento in Spagna all‘Atletico Madrid, pagato 15 volte la posta giocata, o al Newcastle o al Tottenham giocato a quota 25.

