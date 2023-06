Quote Calciomercato 29 giugno 2023, vediamo i nomi più caldi del momento, in questa estate di mercato, e non sono pochi, con quote interessanti su Zaniolo, Milinkovic Savic, Lukaku, Scamacca ma anche il possibile ritorno di Icardi in Serie A.

Quote Calciomercato 29 giugno 2023: Nicolò Zaniolo, c’è la Juventus

Nicolò Zaniolo non nasconde la sua fede per la Juventus e, nonostante la possibilità di giocare la Champions con il Galatasaray, rimane aperto a un ritorno in Italia. Non ci sono solo i bianconeri tra i club di Serie A interessati all’ex Inter e Roma, che entro fine agosto potrebbe fare rientro nel campionato che l’ha lanciato per una nuova avventura.

La Juve, anche per ragioni affettive, è la squadra favorita dai bookmaker per agguantare il classe ’99: un suo approdo alla corte di Max Allegri si gioca @1,70 su Goldbet e Better. In quota insegue il Milan, più volte accostato al nome di Zaniolo. L’arrivo sull’altra sponda di Milano del talento esploso nelle giovanili dell’Inter paga @4 volte la posta.

Quote Calciomercato 29 giugno 2023: Juve avanti anche per Milinkovic Savic

Sergej Milinkovic Savic è ancora al centro del calciomercato. Il serbo veste la maglia della Lazio dal 2015 e ormai è una bandiera della società capitolina, con 341 presenze e 69 gol in biancoceleste, ma i piani di mercato potrebbero allontanare il serbo da Roma. Sul talentuoso centrocampista ci sono molte squadre, soprattutto le più ricche della Serie A e sulla lavagna scommesse di Betaland il Sergente è uno di quelli che per forza di cose cattura più l’attenzione.

La Juventus ha appena confermato Rabiot ma potrebbe fare tombola con il serbo, che ritroverebbe i connazionali Kostic e Vlahovic. Certo, Milinkovic Savic dovrebbe rinunciare alla Champions League, ma la tentazione bianconera è forte e la Juve è in prima fila sulla speciale lavagna scommesse dedicata a Milinkovic Savic a quota @2.75. In seconda fila ci sono Inter e Lazio, entrambe @3.00. I nerazzurri devono capire come si chiuderà la questione Brozovic e stanno puntando su Frattesi, i biancocelesti restano un’opzione molto valida per il forte attaccamento alla maglia del serbo, che nella prossima stagione con Sarri può puntare in grande.

Occhio sempre al Milan a quota @3.50. Pioli deve sostituire Tonali e Brahim Diaz e dopo l’arrivo di Loftus-Cheek il serbo permetterebbe al tecnico rossonero di mantenere alto il livello in mezzo al campo.Tra le sirene estere il canto irresistibile potrebbe essere quello dell’Atletico Madrid, opzione @7.50 volte la posta scommessa.

Quote Calciomercato 29 giugno 2023: derby di Milano per Lukaku

Una prima parte di stagione travagliata, ma con un finale in crescendo che ha portato Romelu Lukaku a superare la doppia cifra di reti anche nella sua seconda esperienza all’Inter. Il belga, tornato ora al Chelsea per fine prestito, è tuttavia sempre nei pensieri della dirigenza nerazzurra, che presto potrebbe tornare all’attacco con il club londinese per formalizzare una nuova offerta.

Anche gli esperti di Planetwin365 vedono vicino Lukaku ancora all’Inter @1,48, quota, con i cugini del Milan, a caccia di un centravanti di livello per rinforzare il reparto offensivo, primo rivale @3,25 volte la posta. Dietro le due milanesi spunta una terza italiana, la Juventus, già in passato sulle tracce di Big Rom, proposta @6, mentre sembra molto remoto un suo trasferimento al Napoli campione d’Italia, offerto dai bookie @50.

La Roma blinda Dybala e pensa a Scamacca e a Icardi che potrebbe tornare in Serie A

Nel mirino degli arabi finisce anche Paulo Dybala. Lo shopping senza sosta nei campionati europei prosegue e l’argentino sarebbe il nuovo nome della lista dei grandi campioni da tentare. Le sirene mediorientali spaventano la Roma, ma per il momento i bookmaker blindano la Joya: nonostante l’abbordabile clausola rescissoria, l’addio di Dybala ai giallorossi è offerto @7 volte la posta su Planetwin365, e tra i big della Serie A solo la partenza di Leao dal Milan è valutata a una quota più alta @9,50.

Si registrano invece progressi per la strada che porta a Gianluca Scamacca: la missione di Pinto in Inghilterra è per gli analisti un ulteriore segnale, e il sì alla Roma si gioca @1,32.

Infine Mauro Icardi che è uno dei nomi più caldi in vista della sessione estiva di calciomercato. L’attaccante argentino, infatti, dopo aver deluso con la maglia del PSG, si è rilanciato alla grande con il Galatasaray, e ora sembra davvero pronto a tornare nel campionato che più lo ha esaltato, ovvero la Serie A.

Secondo gli esperti di Sisal, l’approdo dell’argentino alla Juventus, in cui c’è da risolvere il rebus Dusan Vlahovic, si gioca @2,75. Attenzione anche al Milan in quota @3.00, che attualmente vede il solo Divock Origi come alternativa a Olivier Giroud, con Marcus Thuram ormai sfumato verso l’Inter. Leggermente più attardata in quota ecco la Roma, che si attesta @4: anche i giallorossi, infatti, dovranno intervenire nel reparto offensivo, visto il grave infortunio occorso a Tammy Abraham e lo scarso rendimento di Andrea Belotti. Per chiudere il quadro delle italiane, decisamente più suggestiva l’ipotesi Fiorentina, che vale @12 volte la posta.

