Pronostici Calciomercato Juve 6 luglio. Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle quote sui movimenti di mercato che interessano in particolare la Juventus. Come ogni estate si accende il tormentone Milinkovic-Savic in bianconero, ma questa volta dovremmo esserci davvero. Potrebbe rimanere a Torino anche Federico Chiesa secondo le quote degli analisti.

Pronostici Calciomercato Juve 6 luglio: Sergej Milinkovic-Savic

Massimiliano Allegri e la Juventus sono impegnate a rinforzare il centro campo, obiettivo principale visto che troppo spesso questo reparto è stato il punto debole nelle ultime stagioni. I bianconeri, chiuso il rinnovo di Adrien Rabiot, ora puntano forte su Sergej Milinkovic-Savic, giocatore in forza alla Lazio con un contratto in scadenza nel 2024.

Il nome del serbo accostato alla Juve è un classico dell’estate e Milinkovic Savic sembra aver messo la Vecchia Signora in cima alle proprie preferenze. Lo vediamo anche dalle quote di Planetwin365, che propone i bianconeri in pole per il serbo @1,90, con l’Inter, in ritardo dopo il colpo Frattesi, data @3,75. Terzo in lavagna il Milan, sempre impegnato nel restyling del centrocampo, ma indietro nelle quote @4. Sembra remoto un approdo del “Sergente” in Arabia, @12, con il Napoli campione d’Italia proposto @15 come due big della Premier molto attive sul mercato come Arsenal e Chelsea.

Pronostici Calciomercato Juve 6 luglio: Federico Chiesa e Dusan Vlahovic

Federico Chiesa, rientrato in campo dopo il grave infortunio al ginocchio, ha prodotto una stagione complessiva abbastanza deludente da 4 gol e 6 assist in 33 gare. Il futuro di Chiesa però è tutto da definire nonostante il contratto con la Juventus fino al 2025: il fantasista nativo di Genova cerca il riscatto con la maglia della Vecchia Signora e vederlo ancora protagonista all’Allianz Stadium, secondo gli esperti Sisal, appare l’ipotesi più probabile vista la quota di @1,40.

L’attuale numero 7 della Juve però ha molti estimatori, in Italia e all’estero, e non è escluso possa continuare a vestirsi di bianconero sebbene lontano dalla Serie A. Non è un mistero che il Newcastle, dopo aver centrato la qualificazione in Champions, voglia allestire una squadra in grado di far bene sia in Premier che in Europa. Così, dopo l’acquisto di Sandro Tonali dal Milan, i Magpies sognano un altro colpo in chiave azzurra come Federico Chiesa che si gioca @4,50 per essere il nuovo idolo del St James’ Park.

Anche Dusan Vlahovic dovrebbe rimanere alla Juve, opzione favorita @1.72 come vediamo nella lavagna scommesse di Eurobet.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.