Pronostici Calciomercato 10 luglio. Offertona dall’Arabia Saudita per Sergej Milinkovic-Savic, con la Juventus che potrebbe essere beffata anche quest’anno per il serbo. Intanto la Lazio pensa alle contro mosse e agli acquisti per coprire il centrocampo in vista di questo pesante addio.

Pronostici Calciomercato 10 luglio: anche Sergej Milinkovic-Savic in Arabia Saudita?

Ogni estate si parla di Sergej Milinkovic-Savic come uomo caldo del calciomercato, e questa volta il suo addio alla Lazio sembra quasi certo, con la Juventus che finalmente potrebbe arrivare al serbo che cerca ormai da diverse estati, non fosse per un terzo incomodo che è entrato prepotentemente nella trattativa, ovvero l’Al Hilal che vuole portare un altro nome importante nel campionato dell’Arabia Saudita che continua ad acquistare importanza.

Questa volta l’offerta è di 20 milioni di euro all’anno. Secondo La Repubblica, il calciatore avrebbe già deciso di accettarla, sebbene significhi lasciare l’Europa e la Champions League. L’Al Hilal sarebbe anche disposto a pagare i 40 milioni di euro richiesti dal presidente Lotito per il cartellino del giocatore. Dunque, l’affare potrebbe concludersi in fretta, già nelle prossime ore.

Come racconta IlCorriere dello Sport, Claudio Lotito ha provato nella giornata di domenica a convincere Milinkovic-Savic a restare a Roma. Il serbo però si è opposto, facendo capire di voler accettare la maxi-offerta degli arabi e di voler prendere una decisione prima di venerdì, così da non andare in ritiro. Posizione simile a quella di Sarri, che non è disposto a trattenere il Sergente, se poi è scontento.

Milinkovic-Savic è stato accostato a Inter e Milan nel mese di giugno, poi nelle ultime settimane è emerso che in Serie A la vera interessata al Sergente era la Juventus. I bianconeri, però, faticano a fare operazioni in entrata. Dovrebbero prima liberarsi di Paul Pogba (anche lui diretto in Arabia Saudita). E non sarebbero comunque in grado di pareggiare le cifre monstre dell’Al Hilal.

Pronostici Calciomercato 10 luglio: le contro mosse della Lazio

In casa Lazio si pensa al futuro e alle contro mosse in vista dell’addio di Sergej Milinkovic-Savic. I biancocelesti si muovono per valutare il possibile sostituto, con Maurizio Sarri che punta a riabbracciare due suoi pupilli allenati in passato: i betting analyst di Sisal propongono l’approdo di Piotr Zielinski nella capitale rispettivamente @3, quote identiche rispetto a quelle assegnate a Jorginho.

Soluzioni sicuramente suggestive e di prestigio, e per questo si pensa anche a un piano B come Nicolò Rovella, rientrato alla Juventus dopo il prestito al Monza: il passaggio del classe 2001 alla Lazio viene proposto @2,75 su Better. Attualmente più complicate le piste che portano a Nahitan Nandez e Roberto Pereyra, a quota @4, e Morten Hjulmand @5.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.