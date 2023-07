Pronostici Calciomercato Onana. Sostituire un ruolo importante come quello del portiere non è mai semplice, e potrebbe essere chiamato a farlo l’Inter visto che Andre Onana sembra destinato alla Premier League (Manchester United). Il nome favorito è quello di Marco Carnesecchi.

Pronostici Calciomercato Onana: il portiere verso il Manchester United

Dopo l’addio di Brozovic l’Inter potrebbe perdere un altro nome eccellente da questo inizio di sessione estiva di calciomercato, visto che procede velocemente la trattativa che porterà Andre Onana verso il Manchester United. I Red Devils, come riporta Alfredo Pedullà, hanno trovato l’accordo con l’entourage del portiere camerunense sulla base di un ricco contratto di durata quinquennale con ingaggio tra i 6,5 e i 7 milioni di euro a stagione.

A questo punto, per la definitiva fumata bianca manca soltanto la stretta di mano tra i club: c’è infatti ancora distanza, seppur decisamente ridotta rispetto alle prime fasi della trattativa.

Si attende in questo senso una nuova proposta dello United, fermo al momento a 50 milioni bonus compresi. Ad Appiano Gentile si resta fermi sulla richiesta di 60 milioni, ma a 55 la trattativa potrebbe concludersi positivamente in via definitiva. A quel punto, Marotta e Ausilio si lancerebbero su ben due estremi difensori: Sommer, valutato circa 6 milioni dal Bayern Monaco, e Trubin per il quale lo Shakhtar ne chiede circa 10.

Pronostici Calciomercato Onana: le alternative per l’Inter

Ci sarebbe però da pensare proprio al ruolo del portiere nel dopo Onana. La dirigenza interista è già impegnata alla ricerca di un sostituto di livello: su Sisal il favorito è il classe 2000 Marco Carnesecchi, ex Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta, offerto @1,57 in vantaggio sull’esperto portiere ex Real Madrid e PSG Keylor Navas, dato in nerazzurro @2,50 dai betting analyst di Snai.

Segue a quota @4 un altro portiere dell’Atalanta, l’argentino Juan Musso, con Alex Meret, in forza al Napoli campione d’Italia, offerto @5 volte la posta. Più lontano invece il talento georgiano del Valencia, Giorgi Mamardashvili @7,50.

