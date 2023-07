Pronostici Calciomercato Dusan Vlahovic. Per i bookmakers come Eurobet questa non è ancora una pista percorribile (o meglio, la possiamo scommettere in Altro @3.00), ma per Dusan Vlahovic c’è un interessamento delle ultime ore da parte del PSG che non ha problemi di soldi nel tentare la Juve e il giocatore, anche se l’ipotesi più accreditata rimane la permanenza nella Torino bianconera.

Pronostici Calciomercato Dusan Vlahovic: l’interessamento del PSG

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus in estate. L’attaccante serbo, che piace anche a Bayern Monaco e Chelsea, è finito nel mirino del PSG.

Secondo Alfredo Pedullà in mattinata ci sarebbe stato un forte sondaggio da parte dei parigini. I bianconeri chiedono almeno 75 milioni più bonus. Tuttavia gli sceicchi proprietari della squadra di Parigi stanno valutando diversi centravanti e il nome di Vlahovic sarebbe in una lunga lista.

Pronostici Calciomercato Dusan Vlahovic: le quote sull’attaccante bianconero

Vediamo quindi i possibili scenari secondo gli esperti di Eurobet che come anticipato non mettono ancora il PSG in lavagna, al momento lo troveremmo in ALTRO, quota @3.00, con la permanenza alla Juventus @1.72 che in ogni caso rimane l’opzione favorita. Non muoiono comunque le piste estere, in particolare Chelsea @3.50 e Bayern Monaco @5.50.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.