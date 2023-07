Pronostici Calciomercato: sirene arabe anche per Alvaro Morata ma la pista Milan rimane aperta

Pronostici Calciomercato Alvaro Morata. I petrol-dollari arabi potrebbero attirare anche Alvaro Morata che sembrava destinato a tornare in Italia, col Milan molto interessato. La pista rossonera non si esaurisce, ma l’ingresso dell’Arabia Saudita con le sue faraoniche proposte economiche complica le cose.

Pronostici Calciomercato Alvaro Morata: le mosse del Milan

Gli addii di Tonali, Brahim Diaz e Ibrahimovic oltre a quelli societari di Maldini e Massara hanno messo il Milan al centro delle trattative del calciomercato. Gli 80 milioni incassati dalla cessione di Tonali al Newcastle sono stati girati in buona parte al Chelsea per assicurarsi la coppia formata da Ruben Loftus-Cheek, già a Milanello, e Christian Pulisic, in arrivo mercoledì. Ovviamente la dirigenza rossonera non vuole fermarsi qui ma sogna di dare a Stefano Pioli una squadra in grado di competere in tutte le competizioni.

Il primo obiettivo è un centravanti titolare che si alterni con Olivier Giroud il quale avrà bisogno di rifiatare nel corso della stagione: gli esperti Sisal vedono in Alvaro Morata il principale obiettivo del Milan. L’ex centravanti di Real Madrid e Juventus, attualmente in forza all’Atletico, avrebbe già dato il consenso per il trasferimento a Milano tanto che il suo passaggio da Madrid a San Siro si gioca @2,50.

L’attaccante spagnolo non è l’unico monitorato tra i bomber in Europa: forte rimane la candidatura di Gianluca Scamacca, West Ham, dato @3,00 e desideroso di tornare nel campionato italiano, giocatore su cui però sembra più forte la Roma (ne abbiamo parlato in un altro articolo apposito). La terza ipotesi in quota @5,00, rimane quella di Mauro Icardi che diventerebbe l’ennesimo giocatore a passare da una sponda all’altra di Milano.

Non ci sono però solo prime punte nel taccuino di Furlani e Moncada. Uno dei nomi più caldi, non solo per il Milan, rimane quello di Nicolò Zaniolo, reduce dal titolo vinto in Turchia con il Galatasaray. Il fantasista ex Roma non ha mai smesso di sognare un ritorno in grande stile in Serie A e il Diavolo potrebbe dargli la visibilità sognata: Zaniolo che si veste di rossonero è offerto @3,50 ma, indovinate un pò, sia per Morata che per Zaniolo ci sono i petroli-dollari arabi.

Pronostici Calciomercato Alvaro Morata: attenzione all’Arabia Saudita

Le sirene arabe suonano anche per Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è in uscita dall’Atletico Madrid e pareva destinato al ritorno in Italia, ma nelle ultime ore è arrivata una proposta proveniente dal Golfo Persico: secondo Sky Sport sull’ex di Juventus e Chelsea è piombato l’Al Ettifaq, squadra che ha da poco ingaggiato Steven Gerrard come nuovo allenatore, e quindi ora la palla passa allo stesso Morata che dovrà decidere il da farsi.

Alvaro Morata ha una clausola rescissoria da circa dieci milioni più tasse (intorno ai dodici totali) per liberarsi dall’Atletico Madrid e il Milan è la squadra che si è più interessata allo spagnolo, proponendo un contratto quadriennale, a fronte dei tre anni proposti dai colchoneros. Il bomber spagnolo è sulla lista anche della Roma che cerca un sostituto dell’infortunato Abraham: a Trigoria ritroverebbe l’amico Paulo Dybala, già compagno alla Juventus, e sarebbe la punta completa che serve a Josè Mourinho.

