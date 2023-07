Pronostici Calciomercato 12 luglio 2023. Domenico Berardi potrebbe lasciare il Sassuolo davvero questa volta, con tante big interessate, ad iniziare dalla Lazio che sembra favorita anche per Zielinski, Arabia Saudita permettendo visto che i sauditi hanno messo gli occhi su Zielinski, ma anche su Lozano e su Nicolò Zaniolo che interessa a Juve e Milan (per i bianconeri c’è anche l’idea Rodrigo De Paul).

Pronostici Calciomercato 12 luglio 2023: Domenico Berardi lascia il Sassuolo?

Dopo tante estati vissute tra accostamenti a varie squadre, quella del 2023 potrebbe segnare veramente l’addio di Domenico Berardi al Sassuolo. L’attaccante, in neroverde fin dai tempi del settore giovanile, è infatti nel mirino di diverse big italiane, che sono pronte a sfidarsi per portarlo a casa.

I betting analyst di Sisal vedono la Lazio in pole nella corsa al classe 1994, il cui approdo in biancoceleste si gioca @1,85. Segue la Juventus, offerta @3, mentre il Napoli è visto @5 su Goldbet. Più lontana la Roma, per cui l’acquisto di Berardi vale @7,50 la posta.

Pronostici Calciomercato 12 luglio 2023: Zielinski tra Lazio, Juve ed Arabia Saudita

Uno dei nomi più caldi del momento è quello di Piotr Sebastian Zielinski, polacco che dopo aver conquistato lo scudetto con il Napoli potrebbe cambiare squadra. Sulla lavagna scommesse di Betaland dedicata al calciomercato Zielinski è proposto in bianconero, anche se il trasferimento è a quota @7.50 ed è in vantaggio la Lazio che ha i soldi di Milinkovic Savic da poter reinvestire e un buco in mezzo al campo. Potrebbero spuntarla i capitolini a quota @2.50.

Per il Corriere dello Sport il mercato per lanciare il campionato di calcio dell’Arabia Saudita non risparmia nemmeno il Napoli. Ci sarebbero infatti sia offerte per Piotr Zielinski dall’Al-Ahli (36 milioni al giocatore per tre anni) sia per Hirving Lozano, che avrebbe secondo la stampa messicana più di una pretendente.

La Gazzetta dello Sport mette anche Nicolò Zaniolo nella lista dei desiderata dei club arabi, a scapito della Juventus. Di nuovo. Dopo lo smacco di Milinkovic-Savic, infatti, a quanto pare l’Al Hilal è pronto a offrire a Nicolò Zaniolo ben 120 milioni in quattro anni.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Idea Rodrigo De Paul per il centrocampo della Juventus

La probabile partenza di Sergej Milinkovic Savic verso l’Arabia Saudita cambia i piani della Juventus, che vuole e deve rinforzare il proprio centrocampo soprattutto dopo la probabile partenza di Paul Pogba.

C’è in particolare un ex della Serie A che potrebbe tornare in Italia e sembra essere nel mirino di due squadre in cerca di riscatto. Rodrigo de Paul ha lasciato un ottimo ricordo grazie alle stagioni esaltanti ai tempi dell’Udinese e sul campione del mondo potrebbero investire sia la Juventus sia la Roma. Allegri e Mourinho lo vorrebbero, ma per il centrocampista offensivo dell’Atletico Madrid serve un investimento forte.

Su De Paul, nel caso dovesse lasciare l’Atletico Madrid, è in vantaggio la Roma anche se l’opzione giallorossa è a quota @10. Per la Juventus gli acquisti più probabili sono invece quelli di Zaniolo e Berardi, entrambi @2.50.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.