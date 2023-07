Pronostici Calciomercato 18 luglio 2023. Il tradimento dell’estate sembra essersi concluso secondo gli analisti che quotano l’arrivo di Romelo Lukaku davvero ai minimi storici per l’arrivo alla Juventus. Intanto gli interessi dell’Arabia Saudita ora rimangono sulla Lazio, Ciro Immobile, con la squadra di Lotito che dopo Milinkovic-Savic potrebbe perdere anche il suo storico capitano.

Pronostici Calciomercato 18 luglio 2023: Romelu Lukaku verso la Juve

Romelu Lukaku sembrava ancora una volta diretto verso l’Inter, ma nel giro di poche ore sembra essere la Juventus l’opzione più concreta per l’attaccante belga, al centro di un vero intrigo di mercato tra due club rivali.

Per i bookie ora non c’è praticamente più dubbio: si gioca infatti @1,33 su Snai l’approdo a Torino di Lukaku, quota che sale @1,50 su Goldbet, con i nerazzurri ormai in netto ritardo @7,50.

Possibile anche una permanenza al Chelsea, vista @3, mentre un altro possibile approdo nella Milano rossonera è offerto @10 volte la posta.

Pronostici Calciomercato 18 luglio 2023: anche Ciro Immobile in Arabia Saudita?

In casa Lazio tiene banco il mercato, con Sarri che attende rinforzi per la Champions, ma anche in uscita. Perso Sergej Milinkovic-Savic, volato all’Al-Hilal, la lega saudita ora punta il pezzo più pregiato in casa biancoceleste: Ciro Immobile. Il capitano ha un contratto fino al 2026 ed è legatissimo all’ambiente capitolino dove gioca da 7 anni.

Ma Immobile potrebbe essere tentato a volare nella Saudi Pro League visto che sarebbe pronto un contratto per lui di 20 milioni a stagione per 3 anni. Gli esperti Sisal ritengono che l’ipotesi saudita, offerta @2,75, rimanga sempre secondaria alle ragioni di cuore visto che la Lazio resta la prima scelta vista la quota di @1,44.

Probabilmente solo un offerta fuori dal mercato, anche per la formazione del Presidente Lotito, potrebbe portare la Lazio a privarsi, dopo il Sergente, anche del suo Capitano. Immobile, nonostante i grandi apprezzamenti anche di altre società italiane, prime fra tutte l’Inter con Inzaghi che farebbe carte false per riabbracciare il suo vecchio capitano, difficilmente accetterebbe di indossare un’altra maglia in Serie A: i nerazzurri, che completano il podio delle interessate al bomber della Nazionale, sono dati @16 mentre la Juventus, la squadra dove l’attaccante è cresciuto, si gioca @20.

Secondo le ultime indiscrezioni la Lazio non avrebbe concesso il via libera a Ciro Immobile per trasferirsi in Arabia Saudita e l’attaccante sarebbe sempre più nervoso. Proprio il presidente Claudio Lotito ha parlato nelle ultime ore su questa possibile cessione: “Con 50 milioni forse ne riparliamo. Se si presentano con 10-20 milioni per il cartellino, possono tornare indietro. E qui è già il più pagato”.

