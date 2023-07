Pronostici Calciomercato Alvaro Morata. Inter attiva sul mercato, dopo il caso Lukaku si pensa all’attacco dei nerazzurri che iniziano un derby col Milan per Morata, con anche la Juve come possibile ritorno per lo spagnolo. Le alternative dei nerazzurri sono: Balogun, Beto e Taremi.

Pronostici Calciomercato Alvaro Morata: le quote per lo spagnolo all’Inter

Come conferma Sky, i nomi di Alvaro Morata e Folarin Balogun rimangono in pole per l’Inter che è pronta a offrire 15 milioni di euro all’Atletico Madrid per avere l’ex bianconero, ma i Colchoneros chiedono i 21 milioni della clausola rescissoria. Su Morata c’è anche la Roma, che oggi ha incontrato gli agenti prendendo atto degli alti costi di cartellino e ingaggio.

Secondo i bookmakers i nerazzurri sono forti su Morata, superando il Milan nell’ennesimo derby di mercato. È questo il quadro dipinto dai betting analyst di Snai e Sisal, secondo i quali l’approdo di Morata all’Inter si gioca, rispettivamente @1,85 e @2,50, mentre per l’ipotesi rossonera si sale tra @2,50 e @2,75.

Più lontana la Juventus, che rimane sullo sfondo in attesa di capire il futuro di Dusan Vlahovic: per i bianconeri, il Morata-ter vale tra le @3,25 e le @6 volte la posta giocata.

Pronostici Calciomercato Alvaro Morata: le alternative nerazzurre

Per quanto riguarda Folarin Balogun, l’Arsenal chiede 40 milioni di euro per lasciarlo partire. L’ok del giocatore c’è già, ma oggi il manager Arteta ha detto di lui: “Sta facendo incredibilmente bene, valuteremo cosa sarà meglio per lui. Giocherà le prossime partite con noi e poi prenderemo la decisione migliore”.

Sullo sfondo rimangono due nomi magari meno affascinanti, ma forse più raggiungibili. Intanto c’è Beto, accostato anche al Napoli a inizio mercato in caso di addio di Osimhen: per lasciarlo partire, però, l’Udinese chiede 30 milioni. Ovvero la stessa cifra che chiede il Porto per liberare Mehdi Taremi, iraniano che da tempo è avvicinato anche al Milan.

