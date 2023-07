Pronostici Calciomercato Juve 24 luglio. Inizia a prendere forma la nuova Juventus che ha Vlahovic in partenza, ma in entrata si stringe per Kessie, oltre che per Zaniolo, e rimane sempre in piedi il discorso su Lukaku.

Pronostici Calciomercato Juve 24 luglio: si tratta col Barcellona per Kessie

Per la Juventus è una stagione di profondo rinnovamento, la prima senza Champions League dopo undici partecipazioni consecutive. Dopo l’arrivo di Timothy Weah dal Lille, Max Allegri cerca altri rinforzi dal calciomercato e il calciatore più vicino alla Vecchia Signora sembra essere Franck Kessie, con l’ex Milan in uscita dal Barcellona, e dato in bianconero entro la fine della sessione estiva @2,25 di quota.

Dopo il prestito di Arthur alla Fiorentina e in attesa di sbloccare nuove cessioni, anche secondo la Gazzetta dello Sport questo è un affare possibilissimo. Se i discorsi con il Barcellona avanzano spediti e l’ottimismo cresce, in questi giorni Giuntoli si sta concentrando sul 26enne centrocampista blaugrana, corteggiato anche dagli arabi e dalla Premier. L’annullamento dell’amichevole tra Juve e Barcellona ha fatto saltare l’incrocio in campo di Santa Clara, ma il pressing sull’ex milanista continua. Con i catalani c’è un’intesa di massima per un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni: affare da 10-15 milioni.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Calciomercato Juve 24 luglio: Zaniolo in entrata e Vlahovic in uscita?

Altro nome caldo è sicuramente quello di Nicolò Zaniolo, voglioso di giocare alla Juventus come già dichiarato in un’intervista estiva e visto alla Juve @3 volte la posta, stessa quota di Domenico Berardi.

Per quanto riguarda il lato cessioni sempre più lontano da Torino Dusan Vlahovic, al centro delle attenzioni di diverse big d’Europa. In pole per i betting analyst di Planetwin365 c’è ancora il PSG offerto @1,80, in netto vantaggio su Chelsea @5,50, e Real Madrid @6, altri due club alla ricerca di un vero bomber in vista della prossima stagione.

Come si chiuderà la telenovela Lukaku?

Continua a tenere banco il caso Lukaku: secondo il Corriere dello Sport, il belga avrebbe rifiutato l’Arabia Saudita perché vorrebbe solo la Juventus, che ora potrebbe piombare sul giocatore belga. Si parla di un possibile sacrificio in attacco, ovvero uno tra Kean e Milik.

Giuntoli accelera per arrivare al centravanti scelto mesi fa e consegnarlo nelle mani di Allegri al rientro dagli States. Il club vuole tentare l’affondo anche prima delle cessioni (Vlahovic su tutti). C’è il sì al triennale dei bianconeri e un altro no alle offerte arabe.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.