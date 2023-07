Pronostici Calciomercato Donnarumma. Ufficiale, Arnau Tenas è un nuovo giocatore del PSG che ora potrebbe liberarsi di Gianluigi Donnarumma. Il portiere ex Milan e della nazionale torna in voga per la Juventus, ma attenzione ai richiami dall’Arabia Saudita.

Pronostici Calciomercato Donnarumma: Gigio in uscita dal PSG

L’arrivo al PSG del 22enne portiere spagnolo Arnau Tenas (prodotto del Barcellona) apre gli interrogativi per Gianluigi Donnarumma, già oggetto per altro di una proposta dall’Arabia Saudita. I rumors degli ultimi giorni raccontano ancora una volta degli emissari al lavoro per il campionato saudita pronti a piazzare la propria offerta. La formula è la stessa ormai per tutti: ingaggio più che raddoppiato e contratto triennale. Per Donnarumma è pronto un investimento da 100 milioni: 25 milioni per tre anni al diretto interessato, più 25 milioni al PSG per liberare il giocatore. Donnarumma è apparso un po’ freddo, con il giocatore non troppo convinto a 24 anni di perdere il giro nel calcio che conta.

A caccia di un portiere anche il Bayern Monaco dove si continua a rumoreggiare di un interessamento per Szczesny da parte dei bavaresi, così come l’Inter che ad oggi resta senza un grosso nome tra i pali dopo la cessione di Onana allo United. L’opzione Donnarumma dunque è sul tavolo sia di Juventus che di Inter, ma a fermare i club italiani rimane quell’ingaggio da 12 milioni netti all’anno decisamente fuori portata ormai per le casse di entrambe.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Calciomercato Donnarumma: le quote dei bookmakers

Il portiere azzurro (già vicino ai bianconeri durante l’estate 2021) potrebbe essere uno dei rinforzi di Massimiliano Allegri. L’ex rossonero è visto lontano dalla Francia @5 volte la posta dagli esperti di Better, stessa quota offerta da Sisal per un possibile approdo a Torino entro la fine del calciomercato estivo di Donnarumma.

Una trattativa che potrebbe andare a buon fine visto anche l’interessamento del Bayern Monaco per Wojciech Szczesny. In caso di addio del polacco e mancato arrivo del portiere della nazionale di Mancini, l’alternativa è l’estremo difensore dell’Atalanta, Marco Carnesecchi, anche lui proposto @5.

I movimenti dei rossoneri, Musah in entrata, Rebic (e forse Messias) in uscita

Milan molto attivo sul mercato. Qui non ci sono quote e scommesse perché l’ottavo colpo estivo dei rossoneri è già andata in porto, si tratta di Yunus Musah. Il club rossonero, dopo aver raggiunto l’accordo con il Valencia, tra martedì e mercoledì accoglierà il centrocampista classe 2002 nato a New York ma cresciuto a Castelfranco Veneto. Il giocatore, pagato intorno ai 20 milioni di euro, firmerà per cinque anni a due milioni netti a stagione. Musah con la maglia del Valencia dal 2020 a oggi, ha totalizzato 108 presenze e 5 gol.

Si apre anche il mercato in uscita dei rossoneri che dopo quattro stagioni saluteranno Ante Rebic. L’attaccante croato vola in Turchia per indossare la maglia del Besiktas. Un affare a titolo definitivo da 500mila euro più bonus che possono arrivare fino a 2 milioni. Operazione importante per i rossoneri, che dall’addio dell’ex Eintracht risparmiano circa 9 milioni di euro nel monte ingaggi. A raggiungerlo potrebbe essere presto Junior Messias: Milan e Besiktas cercano un accordo anche per il brasiliano in scadenza 2024.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.