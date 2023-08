Pronostici Calciomercato 1 agosto. Il mese di agosto si apre con la stretta della Juventus per Romelu Lukaku, e l’ultima mossa potrebbe precedere uno scambio con Dusan Vlahovic, altro giocatore molto chiacchierato e ricercato in Europa.

Pronostici Calciomercato 1 agosto: Vlahovic-Lukaku, si tratta per lo scambio

Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku sono pronti a scambiarsi le maglie in vista della prossima stagione. Secondo Tuttosport questo è un scambio che Juve e Chelsea sono destinati a fare. L’idea di cedere l’attaccante belga tramite un prestito oneroso non ha mai scaldato i cuori della dirigenza di Stanford Bridge, mentre l’idea di uno “scambio” col bomber serbo sembra decisamente più intrigante. Il Chelsea si libererebbe infatti di un giocatore trentenne per accogliere invece un classe 2000 che ha ancora ampi margini di miglioramento.

La Juventus abbraccerebbe invece un Lukaku che è da tempo “pallino” di Max Allegri e, sul belga, proverebbe a ricostruire un nuovo corso sportivo dopo le enormi difficoltà del 2022-23. Non è però tutto così semplice, almeno non a livello economico. Il club bianconero ha la necessità di non iscrivere minusvalenze a bilancio, quindi il conguaglio che richiede per la punta serba è molto elevato: almeno 50-55 milioni di euro, poiché lo prelevò dalla Fiorentina dietro pagamento di 80 milioni alla Fiorentina (oltre gli 11 garantiti come commissione agli agenti).

I bookmakers nelle quote rimangono positivi e ora sono i proprio i Blues davanti a tutti @1,80 per Vlahovic, in vantaggio sul PSG, sempre interessata al centravanti, con i parigini che salgono @3,50, e con il Real Madrid lontano @10.

Ancora più bassa la più quota del passaggio di Big Rom alla Juventus: l’approdo del belga a Torino (entro il 31 agosto) si gioca @1,45, in netto vantaggio sul ritorno all’Inter, offerto @8, e su altre due formazioni italiane come Roma e Milan, viste rispettivamente @12 e @15 volte la posta.

Pronostici Calciomercato 1 agosto: i rinforzi per la Roma di Mourinho

Quattro acquisti, tutti tra difesa e centrocampo, con l’attacco (orfano dell’infortunato Abraham) ancora alla ricerca di rinforzi per migliorare una fase offensiva troppo spesso affidata all’estro di Paulo Dybala. Josè Mourinho sta vagliando vari profili per migliorare in zona gol: per gli esperti, analisti e bookmakers, prende quota l’opzione Memphis Depay, calciatore in forza all’Atletico Madrid, offerto @5, come André Silva, centravanti del Lipsia, già visto in Italia con il Milan.

Più attardato invece Domenico Berardi, proposto @7,50, con Joao Felix, anche lui in forza all’Atletico Madrid, dato alla Roma @9. Chiude la lavagna per il nuovo bomber giallorosso Randal Kolo Muani, dell’Eintracht Francoforte @12 volte la posta.

Napoli e il nodo dell’estensione contrattuale di Oshimen

Secondo La Gazzetta dello Sport, il rinnovo del bomber nigeriano è tutt’altro che cosa fatta, per quanto termini e condizioni contrattuali siano già stati definiti da tempo: estensione fino al 2027 e ingaggio da 7 milioni netti di euro a stagione. Il nodo principale resta però quello riguardante la clausola rescissoria, interesse primario del club riconosciuto anche dal giocatore e dal suo entourage, ma sui c’è ancora enorme distanza quanto a termini numerici.

De Laurentiis spinge per una clausola da oltre 160 milioni dopo aver dichiarato di volere almeno un “duecentino” quale offerta per cederlo, mentre il calciatore e il suo agente, Roberto Calenda, vorrebbero fissarla sui 110-120 milioni al massimo. Distanza importante, è evidente, anche se la volontà di Osimhen di rimanere a Napoli, quale leader forse indiscusso anche del nuovo corso di Rudy Garcia, non è sembrata mai in discussione. Così come fuori discussione è però pure il potenziale (ed enorme) interesse che il talento classe 1998 genera in diversi top club europei e anche dell’Al-Hilal, club saudita che, secondo varie fonti, ha messo sul piatto un’offerta al Napoli di 140 milioni (per ora rispedita al mittente) e al giocatore un accordo da 60 milioni a stagione.

