Pronostici Calciomercato 2 agosto 2023. La Lazio è ancora alla ricerca di rinforzi per Sarri ma intanto scoppia anche il caso Luis Alberto. La Juventus anche quest’anno sembra vicina a chiudere Domenico Berardi che potrebbe lasciare il Sassuolo dopo 12 anni.

Pronostici Calciomercato 2 agosto 2023: i rinforzi per la Lazio di Sarri

Non è stata finora un’estate serena in casa Lazio. Dopo il secondo posto dello scorso anno, mister Sarri aspettava rinforzi per provare il salto di qualità, ma il solo acquisto di Castellanos ha creato tensione tra il tecnico toscano e il presidente Lotito. Ora, a meno di venti giorni dall’avvio del campionato, urgono facce nuove in tutti i reparti.

Il favorito per i bookie è Leonardo Bonucci, ormai ex capitano della Juventus fuori dai piani di Allegri, visto in biancoceleste @1,85 dagli esperti di Snai. Stessa quota per l’approdo nella Capitale di un altro ex Juve, Leandro Paredes, tornato al PSG per fine prestito.

Per il centrocampo è sempre caldo anche il nome di Piotr Zielinski, fedelissimo di Sarri offerto @3, come un altro ex Napoli, il metronomo dell’Arsenal Jorginho. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il favorito in lavagna resta Riccardo Orsolini del Bologna, anche lui proposto @3 volte la posta.

In uscita in casa Lazio si parla anche del caso Luis Alberto. Lo spagnolo non si è presentato all’allenamento previsto ieri, irritato per un premio contrattuale non saldato. La società ha tolto il giocatore dai convocati per il test in casa dell’Aston Villa.

Pronostici Calciomercato 2 agosto 2023: Berardi nuovamente vicino alla Juve

“Sono qui da tanti anni, sentire questo calore mi rende orgoglioso. Quest’anno speriamo di fare meglio della scorsa stagione, in cui non siamo partiti molto bene, anche se abbiamo fatto un girone di ritorno straordinario e dobbiamo ripartire da lì. Ci sono tanti giovani e sono sicuro che faremo bene. Se sarò qui: non lo so”. Questa volta le dichiarazioni di Domenico Berardi, fatte nel giorno della presentazione della nuova rosa per la stagione 2023-24 di Serie A, spaventano il Sassuolo che ha tante pretendenti per il suo gioiello calabrese, da 12 anni in neroverdi.

Una dichiarazione, che ha destato l’interesse di varie società di Serie A, la Juventus su tutte, in pole su Sisal @4 volte la posta per l’acquisto del mancino azzurro entro il prossimo 31 agosto, con i bianconeri che in passato erano già stati molto vicini a Berardi. Insegue il Napoli, ancora ferma in questa sessione di calciomercato, offerto @5 dagli esperti Goldbet con la Roma, ultima in lavagna a quota @7,50, altro club a caccia di rinforzi nel reparto offensivo, punto debole dell’ultima stagione.

