Pronostico Giro Tappa 6, da Viareggio a Rapolano Terme, con sterrato in cui Pogacar è favorito per la vittoria. Andiamo a vedere il percorso, con i possibili vincitori di giornata e le analisi di Profeta per le migliori quote e scommesse sul Ciclismo col Giro d’Italia 2024.

Pronostico Giro Tappa 6: il percorso

VIAREGGIO-RAPOLANO TERME

PERCORSO

È il giorno dello sterrato con tre diversi settori e un totale di 11,6 km. Si corre in provincia di Siena. Dopo i primi 80 km abbastanza semplici, la situazione cambierà con la salita di Volterra (8,6 km al 4,7%), dopo la quale ci sarà un saliscendi continuo fino al traguardo. I primi due settori di sterrato arrivano a 50 km dal traguardo e sono in rapida successione: Bagnaia (4,4 km). Il secondo porterà anche al GPM di Grotti (3,3 km al 4,9%). Il terzo settore di sterrato verrà affrontato a 18 km dal traguardo e misura 2,4 km. Nel finale occhio allo strappo di Serre di Rapolano, dove la strada è stretta e ci sono punte al 20%. Termina a 4 km dal traguardo.

TUTTE LE SALITE

-Al km 79 Volterra (4a categoria): 8,6 km al 4,7%;

-Al km 140,4 Grotti (4a categoria): 3,3 km al 4,9%;

-Al km 146,5 Radi (no GPM): 0,7 km al 5,8%;

-Al km 170,5 Asciano (no GPM): 0,7 km al 4,4%;

-Al km 176 Serre di Rapolano (no GPM): 0,7 km al 10,6%;

I SETTORI DI STERRATO

1. Dal km 130,5 al km 134,8 (Bagnaia): 4,4 km di lunghezza;

2. Dal km 135,5 al km 140,4 (Grotti): 4,8 km di lunghezza;

3. Dal km 162,1 al km 164,5 (Pievina): 2,4 km di lunghezza;

FAVORITI

Pogacar⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Lutsenko⭐️⭐️⭐️⭐️

Schachmann⭐️⭐️⭐️⭐️

Quinten⭐️⭐️⭐️

Hermans⭐️⭐️⭐️

Alaphilippe⭐️⭐️⭐️

Narváez⭐️⭐️

Valter⭐️⭐️

Piccolo⭐️⭐️

Bagioli⭐️⭐️

Pronostico Giro Tappa 6: le analisi di Profeta

