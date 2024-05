Pronostico Giro Tappa 7 da Foligno a Perugia. Al Giro d’Italia 2024 potrebbe essere il giorno di Filippo Ganna per la vittoria di tappa, anche se nelle quote l’uomo da battere è sempre Pogacar. Vediamo percorso, quote, favoriti, e l’audio analisi di Profeta.

Pronostico Giro Tappa 7: percorso Foligno-Perugia

FOLIGNO-PERUGIA

PERCORSO

I primi 34 km saranno per specialisti puri, visto il formato totalmente pianeggiante. A Ponte Valleceppi la strada si impennerà con una rampa di 1,3 km al 10,7%, con picco al 16%, che porta a Casaglia. Superata questa, la strada continuerà a salire fino all’arrivo, ma in maniera più dolce fino alla rampa di Perugia. Una salita comunque vera di 6,6 km al 4,1% di pendenza media.

TUTTE LE SALITE

-Al km 35,5 Casaglia (no GPM): 1,3 km al 10,7%, con picco al 16%;

-Al km 41 Perugia (4a categoria): 6,6 km al 4,1%, con picco al 9,5%

FAVORITI

Ganna⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Pogacar⭐️⭐️⭐️⭐️

Geraint Thomas⭐️⭐️⭐️

Sheffield⭐️⭐️⭐️

Foss⭐️⭐️

Plapp⭐️⭐️

Tiberi⭐️⭐️

Benjamin Thomas⭐️

Pronostico Giro Tappa 7: le analisi di Profeta

Vediamo l’analisi di tappa di Profeta che per questa settimana tappa si sbilancia più del solito con un vincente su tutti, e non è Pogacar!

