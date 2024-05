Pronostico Giro Tappa 10 da Pomei a Cusano Mutri. Dopo la prima pausa del lunedì, al termine della prima settimana della Corsa Rosa, torna il Giro con una tappa che abbiamo analizzato con quote, statistiche, percorso, altimetrie, favoriti e gli audio consigli del nostro esperto sulle scommesse ciclismo.

Pronostico Giro Tappa 10: Percorso Pompei-Cusano Mutri

POMPEI-CUSANO MUTRI

PERCORSO

Primi 50 km tendenzialmente facili, poi si affronterà Arpaia (5,6 km al 3,4%) che è la prima ascesa di giornata. Dopo 80 km dalla partenza il primo GPM: Camposauro, 6,1 km al 7,6% con picco al 14%. Nuova discesa e poi diversi dentelli prima dell’ultimo GPM. Avremo in rapida successione Guardia Sanframondi (4,8 km al 6,5%), Civitella Licino (1,6 km al 5,1%), Cusano Mutri (0,7 km al 6%) e poi si chiude con la scalata di Bocca della Selva. Ultima salita di 20,9 km al 4,6%, ma con picco al 14% nella prima parte della scalata.

TUTTE LE SALITE

-Al km 52 Arpaia (traguardo volante): 5,6 km al 3,4%;

-Al km 64,5 Bivio Taburno (no GPM): 3,1 km all’8,3%;

-Al km 82,5 Camposauro (2a categoria): 6,1 km al 7,8%, con picco al 14%;

-Al km 104,5 Guardia Sanframondi (no GPM): 4,8 km al 6,5%;

-Al km 116,5 Civitella Licinio (no GPM): 1,6 km al 5,1%;

-Al km 121 Cusano Mutri (traguardo volante): 0,7 km al 6%;

-Al km 142 Bocca della Selva (1a categoria): 20,9 km al 4,6%, con picco al 14%;

FAVORITI

Pogacar ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

…

Steinhauser⭐️⭐️⭐️⭐️

Pellizzari⭐️⭐️⭐️⭐️

Bardet⭐️⭐️⭐️⭐️

…

D. Martínez⭐️⭐️⭐️

Zana⭐️⭐️⭐️

…

Tiberi⭐️⭐️

V.Paret-Peintre⭐️⭐️

Storer⭐️⭐️

…

Caruso⭐️

Pronostico Giro Tappa 10: le analisi di Profeta

Le idee di Profeta per la 10° tappa del Giro d’Italia 2024:

