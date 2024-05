Pronostico Giro Tappa 11 da Foiano a Francavilla al Mare con analisi, quote, altimetrie, percorso e le audio analisi del nostro esperto sulle scommesse di Ciclismo che ci da le previsioni su come potrà essere la giornata al Giro d’Italia e i possibili vincitori di tappa (occhio a Milan).

Pronostico Giro Tappa 11: Percorso Foiano-Francavilla al Mare

FOIANO-FRANCAVILLA AL MARE

PERCORSO

Altra occasione per velocisti in questa tappa che porta la corsa in Abruzzo e sul mar Adriatico. Il profilo è mosso nella prima metà di frazione segnata dagli Appennini e c’è anche il GPM di Pietracatella (3ª categoria). Poi si scende e non si sono più difficoltà altimetriche. Ultimi 3,5 chilometri in rettilineo.

TUTTE LE SALITE

-Al km 2,1 San Bartolomeo in Galdo (no GPM): 6.5 km al 3.5%;

-Al km 39,9 Pietracatella (GPM 3a categoria): 8.5 km al 5.4%, con picco 10%;

-Al km 59,3 Ripabottoni Stazione (no GPM): 4 km al 5%;

FAVORITI

Milan⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Merlier⭐️⭐️⭐️⭐️

Grove⭐️⭐️⭐️

Dainese⭐️⭐️⭐️

Ewan⭐️⭐️

Jacobsen⭐️

Pronostico Giro Tappa 11: le analisi di Profeta

Le previsioni di tipster Profeta su questa giornata al Giro d’Italia 2024.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.