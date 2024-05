Pronostico Giro Tappa 12 da Martinsicuro a Fano con analisi, quote, altimetrie, percorso e le audio analisi del nostro esperto sulle scommesse di Ciclismo che ci da le previsioni su come potrà essere la giornata al Giro d’Italia e i possibili vincitori di tappa (Narváez favorito).

Pronostico Giro Tappa 12: percorso Martinsicuro-Fano

MARTINSICURO-FANO

PERCORSO

Tappa perfetta per i fuggitivi, considerando i quattro GPM di 4a categoria e tutte le altre salite non classificate come GPM. Primi 50 km abbastanza semplici fino a Civitanova Marche, poi avremo in rapida successione Civitanova Alta, Montelupone e Recanati (primo traguardo volante di giornata). C’è anche Castelfidardo, ma il primo vero GPM è quello di Osimo (7 km al 2,3%, con picco al 4,5%). Monsano (4,2 km al 4%, con picco al 6,2%), Ostra (1 km all’8,8%, con picco al 13,5%), La Croce (2,2 km al 4,2%, con picco al 5,9%) e Mondolfo (1,2 km al 5,1%) saranno decisivi. Nel finale ultimo dentello a Monte Giove, con 1 km di salita con picchi oltre la doppia cifra. Ultimi 10 km poi pianeggianti fino all’arrivo di Fano.

TUTTE LE SALITE

-Al km 56,5 Civitanova Alta (no GPM): 2,8 km al 4,7%;

-Al km 67,5 Montelupone (no GPM): 1,9 km al 5,8%;

-Al km 77 Recanati (traguardo volante): 2,3 km all’8%;

-Al km 89 Castelfidardo (no GPM): 2,3 km al 3,6%;

-Al km 93,5 Osimo (4a categoria): 7 km al 2,3%, con picco al 4,5%;

-Al km 101,5 Villa San Paterniano (no GPM): 1,2 km al 7,5%;

-Al km 127 Monsano (4a categoria): 4,2 km al 4%, con picco al 6,2%;

-Al km 138,5 Ostra (4a categoria): 1 km all’8,8%, con picco al 13,5%;

-Al km 150 La Croce (4a categoria): 2,2 km al 4,2%, con picco al 5,9%;

-Al km 160,5 Mondolfo (traguardo volante): 1,2 km al 5,1%;

-Al km 181 Monte Giove (no GPM): 1,2 km al 9,2%;

FAVORITI

Narváez⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Alaphilippe⭐️⭐️⭐️⭐️

Vendrame⭐️⭐️⭐️⭐️

Bagioli⭐️⭐️⭐️

Schachmann⭐️⭐️⭐️

Sheffield⭐️⭐️⭐️

Pogacar⭐️⭐️

Ganna⭐️

Velasco⭐️

Pronostico Giro Tappa 12: le analisi di Profeta

Ecco le idee di Profeta con anteprima e possibili protagonisti di questa tappa della Corsa Rosa.

