Pronostico Giro Tappa 13 da Riccione a Cento con analisi, quote, altimetrie, percorso e le audio analisi del nostro esperto sulle scommesse di Ciclismo che ci da le previsioni su come potrà essere la giornata al Giro d’Italia e i possibili vincitori di tappa (altra tappa per Jonathan Milan, favorito per il tris).

Pronostico Giro Tappa 13: percorso Riccione-Cento

RICCIONE-CENTO

PERCORSO

Da Riccione a Cento per una tappa totalmente pianeggiante e dislivello praticamente inesistente. Un invito a nozze per gli sprinter, anche considerando che sarà la terzultima occasione per loro in questa edizione del Giro.

FAVORITI

Milan⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Merlier⭐️⭐️⭐️⭐️

Groves⭐️⭐️⭐️⭐️

Dainese⭐️⭐️⭐️

Bauhaus⭐️⭐️⭐️

Molano⭐️⭐️⭐️

Caleb Ewan⭐️⭐️

Pithie⭐️⭐️

Pronostico Giro Tappa 13: le analisi di Profeta

Ecco le idee di Profeta con anteprima e possibili protagonisti di questa tappa della Corsa Rosa.

