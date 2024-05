Pronostico Giro Tappa 16 da Livigno a Santa Cristina Valgardena Monte Pana con analisi, quote, altimetrie, percorso e le audio analisi del nostro esperto sulle scommesse di Ciclismo che ci da le previsioni su come potrà essere la giornata al Giro d’Italia e i possibili vincitori di tappa ().

Pronostico Giro Tappa 16: Livigno-Santa Cristina Valgardena Monte Pana

LIVIGNO-SANTA CRISTINA VALGARDENA MONTE PANA

PERCORSO

Doveva essere la tappa dello Stelvio, ma il percorso fino a Santa Cristina Valgardena è stato rivisto considerando l’impossibilità di scalare lo Stilfser Joch a causa della neve. Stelvio che viene sostituito dall’Umbrail che diventa anche la Cima Coppi di questa edizione con i suoi 2498 metri di altitudine. Prima la strada sarà subito in salita con il Passo d’Eira (4,7 km al 6,3%) e il Passo del Foscagno (4 km al 6,5%) comunque non classificati come GPM. Dopo l’Umbrail (16,7 km al 7,2%, con picco oltre la doppia cifra) lunga discesa e parte centrale della tappa dove non si potrà fare la differenza. Si torna a salire nel finale con Fié allo Sciliar (7,2 km al 7,2%) e, soprattutto, il Passo Pinei (23,3 km al 4,7%, picco al 15%). Non è finita qui, perché subito dopo si arriva in cima al Monte Pana. Un secondo categoria, ma con picco al 16% durante i 6,5 km dell’ultima salita.

TUTTE LE SALITE

-Al km 4,5 Passo d’Eira (no GPM): 4,7 km al 6,3%;

-Al km 11,5 Passo del Foscagno (no GPM): 4 km al 6,5%;

-Al km 50,2 Umbrail (Cima Coppi): 16,7 km al 7,2%, picco al 10,2%;

-Al km 177,7 Fié allo Sciliar (traguardo volante): 7,2 km al 7,2%;

-Al km 194 Passo Pinei (1a categoria): 23,3 km al 4,7%, picco al 15%;

-Al km 206 Monte Pana (2a categoria): 6,5 km al 6,1%, picco al 16%;

FAVORITI

Valentin Paret-Peintre⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Pogacar⭐️⭐️⭐️⭐️

Steinhauser⭐️⭐️⭐️⭐️

Bardet⭐️⭐️⭐️⭐️

Storer⭐️⭐️⭐️

Caruso⭐️⭐️⭐️

Quintana⭐️⭐️⭐️

Daniel Martínez⭐️⭐️⭐️

Valter⭐️⭐️

Zana⭐️⭐️

Fortunato⭐️

Pronostico Giro Tappa 16: le analisi di Profeta

Le idee del nostro tipster appassionato di Ciclismo per la tappa odierna del 21 maggio 2024:

