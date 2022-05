Scommesse Giro d’Italia 2022, manca poco all’edizione 105 del Giro d’Italia che inizierà dall’Ungheria. Andiamo a vedere i protagonisti per la maglia rosa, le quote antepost, il programma completo e i consigli per le scommesse.

Scommesse Giro d’Italia 2022: i protagonisti per la maglia rosa

Inizia dall’Ungheria l’edizione numero 105 del Giro d’Italia. Venerdì 6, da Budapest, scatta la corsa rosa che si chiuderà domenica 29 con la crono di Verona. Un Giro che vede al via giovani di grandi ambizioni ma anche i soliti noti, come Richard Carapaz, vincitore dell’edizione 2019 e campione olimpico su strada agli ultimi Giochi di Tokyo: l’ecuadoriano della Ineos Grenadiers, che compirà 29 anni proprio nel giorno dell’ultima tappa, è il favorito numero uno secondo i quotisti Snai, con il bis del trionfo di tre anni fa quotato @2,50.

Alle sue spalle, una coppia @6,50, formata dal portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates) e dal britannico Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco); subito fuori dal podio, @7,50, il basco Mikel Landa (Bahrain Victorious), anche lui tra i papabili per la vittoria finale.

Gli italiani. L’azzurro che è più in alto nella lavagna è Damiano Caruso, che lo scorso anno chiuse il giro al secondo posto alle spalle di Bernal (che non ci sarà perché reduce dal gravissimo incidente di gennaio) e davanti a Yates. Il trionfo del 34enne di Ragusa è quotato @15, al pari di Miguel Angel Lopez Moreno e Pello Bilbao, con il vincitore dell’edizione 2017 Tom Dumoulin @20 in compagnia di Emanuel Buchmann e di un altro italiano, l’abruzzese Giulio Ciccone.

Vincenzo Nibali proverà a 37 anni a entrare nella storia, diventando il più anziano vincitore nella storia del Giro d’Italia: il tris dello Squalo di Messina, sulla lavagna Snai, è @25, come Richie Porte e Wilco Kelderman. E a proposito di grande esperienza, per chi volesse puntare sull’eterno Alejandro Valverde – che a 42 anni correrà probabilmente l’ultimo Giro della sua carriera – la quota è di @75.

Scommesse Giro d’Italia 2022: calendario, programma completo e percorso

Vediamo le tappe e il calendario del prossimo Giro.

Tappa 1: Budapest – Visegrad, 195 chilometri, dislivello 900 m

VENERDÍ 6 MAGGIO

Tappa 2: Budapest – Budapest Tissot ITT, 9.2 chilometri (crono individuale), dislivello 150 m

SABATO 7 MAGGIO

Tappa 3: Kaposvar – Balatonfüred, 201 chilometri, dislivello 890 m

DOMENICA 8 MAGGIO

Tappa 4: Avola – Etna, 166 chilometri

MARTEDI’ 10 MAGGIO

Tappa 5: Catania – Messina, 172 chilometri

MERCOLEDì 11 MAGGIO

Tappa 6: Palmi – Scalea (Riviera dei Cedri), 192 chilometri

GIOVEDì 12 MAGGIO

Tappa 7: Diamante – Potenza, 198 chilometri

VENERDI’ 13 MAGGIO

Tappa 8: Napoli – Napoli (Procida Capitale Italiana della Cultura), 149 km, dislivello 2130 m

SABATO 14 MAGGIO

Tappa 9: Isernia – Blockhaus, 187 chilometri

DOMENICA 15 MAGGIO

Tappa 10: Pescara – Jesi, 194 chilometri, dislivello 1730 m

MARTEDI’ 17 MAGGIO

Tappa 11: Santarcangelo di Romagna – Reggio Emilia, 199 chilometri

MERCOLEDI’ 18 MAGGIO

Tappa 12: Parma – Genova, 186 chilometri, dislivello 2840 m

GIOVEDI’ 19 MAGGIO

Tappa 13: Sanremo – Cuneo, 157 chilometri

VENERDI’ 20 MAGGIO

Tappa 14: Santena – Torino, 153 chilometri

SABATO 21 MAGGIO

Tappa 15: Rivarolo Canavese – Cogne, 177 chilometri

DOMENICA 22 MAGGIO

Tappa 16: Salò – Aprica, 200 chilometri

MARTEDI’ 24 MAGGIO

Tappa 17: Ponte di Legno – Lavarone, 165 chilometri

MERCOLEDI’ 25 MAGGIO

Tappa 18: Borgo Valsugana – Treviso, 146 chilometri

GIOVEDI’ 26 MAGGIO

Tappa 19: Marano Lagunare – Santuario di Castelmonte, 178 chilometri, dislivello 3230 m

VENERDI’ 27 MAGGIO

Tappa 20: Belluno – Marmoloda (Passo Fedaia), 167 chilometri

SABATO 28 MAGGIO

Tappa 21: Verona – Verona (cronometro individuale), 17 chilometri

DOMENICA 29 MAGGIO

Tutte le quote sul Giro d’Italia

Giro D Italia 2022

Carapaz, Richard 2,75

Almeida, Joao 6,50

Yates, Simon 6,50

Landa Meana, Mikel 7,50

Bardet, Romain 12

Lopez Moreno, Miguel 12

Dumoulin, Tom 20

Bilbao, Pello 20

Kelderman, Wilco 20

Buchmann, Emanuel 25

Nibali, Vincenzo 33

Ciccone, Giulio 33

Foss, Tobias 33

Hindley, Jai 33

Carthy, Hugh John 33

Sosa, Ivan Ramiro 33

Porte, Richie 33

Sivakov, Pavel 50

Fortunato, Lorenzo 50

Valverde, Alejandro 50

Pozzovivo, Domenico 75

Martin, Guillaume 75

Formolo, Davide 75

Arensman, Thymen 75

Poels, Wouter 100

Tulett, Ben 100

Mollema, Bauke 100

Pedrero Lopez, Anton 100

Dombrowski, Joseph 100

Hamilton, Lucas 100

Oomen, Sam 100

De La Cruz Melgarejo 100

Skjelmose Jensen, Ma 100

Gall, Felix 100

Hirt, Jan 100

Valter, Attila 100

Altro 20

Classifica Generale Fuga Giro D Italia 22

Bais, Mattia 4,50

Rivi, Samuele 7,50

Holmes, Matthew 10

Bais, Davide 12

Albanese, Vincenzo 15

Perichon, Pierre-luc 15

Tagliani, Filippo 15

Ravanelli, Simone 15

Rastelli, Luca 15

Mosca, Jacopo 15

Ponomar, Andrii 15

Tonelli, Alessandro 15

Classifica Scalatori Giro 2022

Fortunato, Lorenzo 10

Carapaz, Richard 10

Martin, Guillaume 10

Ciccone, Giulio 12

Yates, Simon 15

Bardet, Romain 15

Lopez Moreno, Miguel 15

Classifica A Punti Giro 2022

Demare, Arnaud 3,50

Nizzolo, Giacomo 5,50

Cavendish, Mark 5,50

Van Der Poel, Mathie 5,50

Ghirmay, Biniyam 6,50

Gaviria Rendon, Fern 7,50

Classifica Giovani Giro 2022

Almeida, Joao 1,65

Foss, Tobias 7,50

Sivakov, Pavel 10

Arensman, Thymen 10

Sosa, Ivan Ramiro 10

Cepeda, Jefferson Al 25

Tulett, Ben 25

Gall, Felix 25

Skjelmose Jensen, Ma 25

Valter, Attila 25

Classifica A Squadre Giro 2022

Ineos Grenadiers 3,50

Bahrain Victorious 4,50

Bora Hansgrohe 4,50

Movistar 6,50

Jumbo Visma 7,50

Astana 10

Trek Segafredo 15

Quote Prima Tappa Giro d’Italia

Tappa 1 Giro D Italia 2022

Van Der Poel, Mathie 2,50

Ghirmay, Biniyam 5,50

Ewan, Caleb 6,50

Valverde, Alejandro 10

Covi, Alessandro 15

Albanese, Vincenzo 15

Bilbao, Pello 20

Ulissi, Diego 20

Almeida, Joao 25

Carapaz, Richard 25

Ballerini, Davide 33

Nielsen, Magnus Cort 33

Valter, Attila 33

Narvaez, Jhonathan 33

Yates, Simon 33

Vendrame, Andrea 50

Demare, Arnaud 50

Bardet, Romain 50

Nizzolo, Giacomo 50

Tulett, Ben 75

Tesfatsion, Natnael 75

Fiorelli, Filippo 100

Buitrago, Santiago 100

Martin, Guillaume 100

Ciccone, Giulio 100

Restrepo Valencia, J 100

Felline, Fabio 100

Gall, Felix 100

Lopez Moreno, Miguel 100

Vansevenant, Mauri 100

Carr, Simon 100

Oldani, Stefano 100

Swift, Ben 100

Foss, Tobias 100

Kelderman, Wilco 100

Mollema, Bauke 100

Cimolai, Davide 100

Dumoulin, Tom 100

Schmid, Mauro 100

Altro 7,50

