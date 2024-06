Anteprima Tour de France 2024. Mancano pochi giorni all’inizio della corsa francese per la Maglia Gialla (che inizierà da Firenze), il nostro tipster esperto di scommesse sul Ciclismo, Profeta, analizza la situazione al via con i probabili protagonisti e le varie specialità dei corridori più attesi.

Anteprima Tour de France 2024: favoriti e uomini da classifica

Mancano pochi giorni all’inizio del Tour de France 2024, da Firenze a Nizza, per 3492 chilometri tutti da vivere. Dopo aver visto il tracciato e le prime quote, andiamo a vedere i dettagli dei protagonisti possibili alla Grand Boucle.

Partiamo dai favoriti per la Maglia Gialla, in particolare dal favorito assoluto, Tadej Pogacar. Una condizione davvero straripante al Giro d’Italia, in cui ha vinto senza apparente fatica, e ora ha nel mirino la storia con la doppietta Giro-Tour che non viene realizzata dal 1998. Attenzione però all’altro big che ha sciolto le riserve nelle ultime ore, Jonas Vingegaad (Visma | Lease a Bike) che sarà al via della corsa per difendere il numero 1 alle sue spalle da due stagioni, ma ci saranno parecchi punti interrogativi sulle sue condizioni. Così come per Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), che non ha brillato al Giro del Delfinato. Così, almeno sulla carta, il primo avversario di Pogacar può essere Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe, ma diventerà Red Bull proprio al Tour), su cui c’è un piccolo punto interrogativo sulle salite più lunghe.

Passiamo agli Uomini da Classifica, ad iniziare dall’eterno incompiuto David Gaudu (Groupama-FDJ) che sarà di nuovo l’uomo su cui si poggeranno le speranze della Francia, mentre la Decathlon-AG2R La Mondiale punta sulle spiccate qualità in salita di Felix Gall, seppur non brillantissimo. Il solito Enric Mas proverà a tenere alto il nome della Movistar. Simon Yates (Jayco-AlUla) e Richard Carapaz (EF Education-Easypost) sono pronti a sgomitare per prendersi un posto al sole così come il colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) e la possibile sorpresa Derek Gee (Israel-Premier Tech), con una speranza che Giulio Ciccone (Lidl-Trek) si inserisca nella lotta, mentre Carlos Rodriguez sarà il leader della Ineos-Grenadiers affiancato da due gregari di super lusso come Egan Bernal e Geraint Thomas.

Anteprima Tour de France 2024: gregari, uomini da classiche e velocisti

Parliamo dei Gregari di Lusso; abbiamo già detto della Ineos, ma sono in tanti i corridori di spicco che si metteranno al servizio dei loro capitani. Sepp Kuss alla Visma | Lease a Bike riprenderà il posto di spalla di Vingegaard, mentre Roglic potrà contare su Jai Hindley ed Aleksandr Vlasov. Evenepoel avrà Mikel Landa come guardaspalle, per Buitrago ci sono Wout Poels e Pello Bilbao, mentre in UAE Team Emirates si è davvero esagerato: Juan Ayuso, Joao Almeida e Adam Yates (podio all’ultimo Tour) alle spalle di Pogacar, un vero e proprio squadrone.

Passiamo agli Uomini da Classiche, ovvero quei corridori che proveranno magari a inserirsi nella lotta per le vittorie di tappa. Due nomi su tutti, i soliti, grandissimi rivali: Mathieu Van Der Poel e Wout Van Aert. Curiosità sulle condizioni del secondo, rientrato in gara al Giro di Norvegia e apparso con una condizione in crescita, mentre il primo torna in gara a Firenze dopo un paio di mesi di inattività, probabilmente puntando alla medaglia olimpica. Possibile più di un’azione anche dello sloveno Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), dell’altro uomo in Visma | Lease a Bike Christophe Laporte, di Ben Healy spalleggiato da Alberto Bettiol (EF Education-Easypost) o anche dell’onnipresente Magnus Cort (Uno-X Mobility), uno che spesso becca la fuga giusta.

Chiudiamo con i velocisti e con un uomo che appare sopra tutti: Jasper Philipsen. L’uomo della Alpecin-Deceuninck è forse il più forte di tutti in volata, ma dietro di lui sono in tanti a sgomitare. Vedremo in azione Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) che ha mezzi molto interessanti, come anche Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) e Mads Pedersen (Lidl-Trek). Alle loro spalle Fabio Jakobsen (dsm-firmenich PostNL), reduce da un giro scadente, e soprattutto Mark Cavendish (Astana-Qazaqstan), che vuole battere il record di Eddy Merckx di vittorie al Tour.

Le audio analisi di Profeta: preview del Tour de France

Ecco l’anteprima di Profeta, il nostro tipster per i pronostici sul ciclismo, in vista del Tour de France, e in attesa di un altro approfondimento che riguarderà nello specifico anche le altre quote antepost sulle maglie secondarie rispetto alla Maglia Gialla che tutti vogliono indossare e vincere.

