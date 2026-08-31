Pronostici Ciclismo: senza Pogacar si apre il testa a testa tra Enric Mas e Primoz Roglic per la Vuelta 2026

L’infortunio e il conseguente ritiro di Pogacar cambiano tutto a La Vuelta a Espana 2026 nella corsa alla maglia rossa dove ora è Enric Masil favorito dalle nuove quote antepost su Primoz Roglic, ma possono provare a dire la loro anche Felix Gall, Oscar Onley e Richard Carapaz nell’ultimo grande giro a tappe di questa stagione di ciclismo. Aggiornamento Vuelta 2026.

Aggiornamento Vuelta 2026: Pogacar esce di scena

Tadej Pogačar si è ritirato dalla Vuelta a España 2026 a causa di una brutta caduta avvenuta sabato 29 agosto durante l’ottava tappa. Lo sloveno, che era il dominatore assoluto della corsa e indossava la maglia rossacon un vantaggio di 3’50” su Enric Mas, è caduto in un tratto di pianura a circa 33 km dall’arrivo della frazione Puçol-Xeraco. Secondo le ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato da un momento di distrazione legato a una borraccia o dall’impatto con un sasso sull’asfalto.

Questo ovviamente cambia tutte le carte in tavola per la Maglia Rossa dell’ultimo grande giro a tappe della stagione 2026 di ciclismo. Con il suo ritiro, lo spagnolo Enric Mas (Movistar) è diventato il nuovo leader della classifica generale della Vuelta. Dopo aver ereditato la maglia rossa, ha dato una dimostrazione di forza impressionante vincendo la nona tappa in cima all’Alto de Aitana. Forte del suo attuale vantaggio in classifica e di una forma strepitosa sulle salite di casa, lo spagnolo punta dritto alla sua prima vittoria in un Grande Giro.

Lo incalza Primoz Roglic. Nonostante abbia concesso secondi preziosi a Mas nell’ultimo arrivo in salita [1.3’1], lo sloveno resta il rivale più pericoloso. Insegue il record storico della quinta Vuelta in carriera e la sua grandissima esperienza nella gestione delle tre settimane lo rende il candidato principale a ribaltare la corsa nella cronometro e nelle tappe più dure.

Ci proverà anche Felix Gall. L’austriaco si trova in terza posizione ed è apparso brillantissimo in salita. Già accreditato come uno dei pretendenti al podio alla partenza, senza il “regno” di Pogačar può legittimamente sognare il bersaglio grosso, supportato da una squadra molto solida in montagna [1.3’8].

Tra gli outsiders più attardati segnaliamo Oscar Onley, attualmente quarto e leader della maglia bianca, sta correndo con grande continuità. Richard Carapaz non è da escludere per la sua esperienza e per essere noto per crescere di condizione rispetto gli altri nella terza settimana. Infine Sepp Kuss, sebbene abbia perso terreno nell’ultima tappa, non può mai essere sottovalutato su questo tipo di percorsi.

Classifica Maglia Rossa, Vuelta a Espana 2026

Prossime tappe Vuelta 2026

La corsa è ancora lunga, sono andate in archivio appena 9 tappe. Ecco i prossimi appuntamenti che ci attendono alla Vuelta a Espana 2026.

Tappa 10: Alcaraz-Elche de la Sierra (184,7 km), martedì 1 settembre

Si affrontano il Puerto de las Cruces, con gli ultimi 3,2 chilometri al 5%, il Puerto de Peralejo (4,9 km al 4,5%) e una successiva ascesa di circa 8 chilometri al 4%. Nel finale arriva il Puerto de Socovos, 9,8 chilometri al 3,5%, con vetta a circa 20 chilometri dal traguardo.

Tappa 11: Cartagena-Lorca (151,3 km), mercoledì 2 settembre

Una delle poche giornate davvero favorevoli agli sprinter. Il dislivello è contenuto e non ci sono salite significative nella parte finale.

Tappa 12: Vera-Calar Alto (166,6 km), giovedì 3 settembre

Una delle tappe chiave della Vuelta. Nel percorso ci sono il Puerto de Los Barrancos e l’Alto Cóbdar, prima del Collado García, ma tutto si decide negli ultimi 44 chilometri. Prima l’Alto de Velefique, 13,2 chilometri al 7,3%, con un tratto iniziale molto duro e l’ultimo chilometro che arriva al 15%. Subito dopo arriva la scalata verso Calar Alto, 15,5 chilometri al 6%, con i primi due chilometri attorno al 12%. Il dislivello complessivo di circa 4.460 metri renderà la giornata durissima.

Tappa 13: Almuñécar-Loja (192,8 km), venerdì 4 settembre

Circa 3.400 metri di dislivello. Non c’è una singola salita capace di decidere la corsa, ma una continua successione di strappi e saliscendi. È il classico terreno che può lasciare andare una fuga di qualità.

Tappa 14: Jaén-Sierra de La Pandera (154,5 km), sabato 5 settembre

Una delle tappe più importanti della seconda parte. Sono oltre 4.000 metri di dislivello e il traguardo è posto sulla storica Sierra de La Pandera, salita di circa 8,4 chilometri al 7,8%, con diversi tratti in doppia cifra.

Tappa 15: Palma del Río-Córdoba (189,7 km), domenica 6 settembre

Il percorso resta ondulato e presenta circa 2.850 metri di dislivello. Non ci sono però salite abbastanza dure o vicine al traguardo per aspettarsi un nuovo confronto diretto tra i big. La fuga potrebbe avere ottime possibilità di arrivare, mentre i velocisti più resistenti potranno provare a sopravvivere agli strappi per giocarsi la vittoria a Córdoba.

Tappa 16: Cortegana-La Rábida, Palos de la Frontera (181,1 km), martedì 8 settembre

La terza settimana si apre con una frazione ondulata. I 2.200 metri circa di dislivello saranno concentrati soprattutto nella prima metà del percorso.

Tappa 17: Dos Hermanas-Siviglia (185 km), mercoledì 9 settembre

La tappa più semplice della Vuelta dal punto di vista altimetrico. Appena 956 metri di dislivello e nessun ostacolo significativo: una giornata costruita per la volata di gruppo.

Tappa 18: El Puerto de Santa María-Jerez de la Frontera (32 km, cronometro individuale), giovedì 10 settembre

na cronometro di 32 chilometri, molto più lunga rispetto alla prova inaugurale di Monaco e con appena 178 metri di dislivello: terreno ideale per gli specialisti.

Tappa 19: Vélez-Málaga-Peñas Blancas, Estepona (210 km), venerdì 11 settembre

È la tappa più lunga della fase finale e propone circa 4.000 metri di dislivello, con una parte iniziale meno selettiva e un finale molto più impegnativo. La corsa si dirigerà verso la Serranía de Ronda prima dell’ultima scalata a Peñas Blancas, una salita di circa 19 chilometri al 6,7%.

Tappa 20: La Calahorra-Collado del Alguacil (186,8 km), sabato 12 settembre

Il percorso è stato modificato rispetto al disegno originario a causa dei problemi sulla strada dell’Alto de Hazallanas: la nuova versione prevede due passaggi sul Puerto de El Purche, l’inserimento del Puerto de El Duque e infine l’inedito Collado del Alguacil. Si supereranno comunque circa 5.000 metri di dislivello. Il finale è il vero mostro della giornata: il Collado del Alguacil misura 8,3 chilometri al 9,8%

Tappa 21: Carrefour Granada-Granada (99,4 km), domenica 13 settembre

La Vuelta terminerà a Granada, ma l’ultima tappa non sarà una semplice passerella. Il circuito cittadino porterà i corridori anche verso la zona dell’Alhambra, con una salita breve e impegnativa nel finale. Con appena 99,4 chilometri e meno di 1.200 metri di dislivello, la classifica generale dovrebbe essere ormai congelata, ma il finale può comunque offrire spettacolo.

Quote Antepost: gli aggiornamenti dopo il ritiro di Pogacar

Ecco gli importanti aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale della maglia rossa alla Vuelta di Spagna 2026.

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