Tadej Pogacar, il fenomeno del ciclismo che ha appena portato a casa un altro Tour de France, ha sciolto gli indugi e sarà al via della Vuelta a Espana 2026 per cercare di completare il triple crown. Il talento sloveno torna nella gara a tappe iberica per la prima volta dopo 7 anni. Quote Vuelta 2026.

Tadej Pogacar sarà a la Vuelta a Espana 2026

Tadej Pogacar correrà la Vuelta a España 2026. Il fenomeno sloveno torna sulle strade spagnole dopo 7 anni dall’ultima presenza: nel 2019 concluse al terzo posto dietro al connazionale Primoz Roglic e all’idolo di casa, lo spagnolo Alejandro Valverde.

Lo sloveno cerca così di completare la Triple Crown. Pogacar potrebbe diventare così il nono corridore a vincere tutti e tre i Grandi Giri, naturalmente non nello stesso anno (cosa che non è mai riuscita a nessuno). Il primo a riuscirci fu Jacques Anquetil, il francese che vinse cinque Tour, due Giri e una Vuelta e completò la serie nel 1963. Felice Gimondi è stato il primo italiano, con un Tour, tre Giri e una Vuelta, e la serie la chiuse nel 1968. Eddy Merckx, invece, aggiunse ai suoi cinque Giri e cinque Tour la Vuelta nel 1973, anno in cui saltò il Tour.

Dopo di loro, Bernard Hinault (cinque Tour, tre Giri e due Vuelta), che chiuse il conto nel 1980, e ci vollero 28 anni perché succedesse di nuovo con Alberto Contador (due Tour, due Giri e tre Vuelta). Il secondo italiano fu Vincenzo Nibali, che aggiunse ai due Giri e alla Vuelta il coronamento del Tour nel 2014. Infine Chris Froome, che nel 2018 terminò la serie con quattro Tour, un Giro e due Vuelta, e Jonas Vingegaard: il danese aveva già due Tour e una Vuelta, ma con il Giro di quest’anno ha messo insieme tutto.

Chi aiuterà Pogacar nell’impresa spagnola?

L’ufficializzazione è stata data dall’UAE Team Emirates, che ha rivelato anche i nomi di chi sarà al via della grande corsa a tappe di Spagna. Con Pogacar affronteranno quest’avventura i portoghesi Joao Almeida e Ivo Oliveira, lo sloveno Domen Novak, il francese Pavel Sivakov, lo spagnolo Pablo Torres Arias, l’americano Kevin Vermaerke e l’australiano Jay Vine, che sulle strade di Spagna un paio di tappe le ha vinte.

L’edizione numero 81 prenderà il via dal Principato di Monaco e si concluderà il 13 settembre 2026 a Granada. Non è previsto l’arrivo classico a Madrid. Gli organizzatori hanno disegnato un percorso durissimo con circa 9 arrivi in salita, fattore che schiaccia le quote a favore degli scalatori puri e dei leader da Grandi Giri come Pogačar e Vingegaard

Quote Vuelta 2026: Pogacar domina anche qui

Le quote per il vincente della Vuelta a España 2026 vedono come favorito assoluto lo sloveno Tadej Pogačar, in seguito all’annuncio ufficiale della sua partecipazione per conquistare la “Tripla Corona” dei Grandi Giri. Pogacar ha una quota da favorito assoluto compresa tra @1.40 e @1.60, con Jonas Vingegaard, primo rivale e vincitore dell’ultima Vuelta, che si gioca tra @2.50 e @3 volte la posta, poi arriva Primoz Roglic tra @5 e @7 di quota, specialista della corsa spagnola che ha già vinto 4 volte.

Più indietro rispetto a questi big three troviamo Remco Evenepoel con una quota compresa tra @8 e @12, outsider di lusso per i tratti a cronometro, mentre con Joao Almeida si sale a più di @20 volte la posta. Stessa quota anche per Enric Mas.

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