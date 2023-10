Pronostici Cinema Oscar 2024. Oppenheimer è stato uno dei fenomeni dell’ultimo anno nelle sale cinematografiche ed è favorito per vincere l’Oscar 2024 come miglior film. L’altro grande fenomeno di massa è stato Barbie, che qualcosa vincerà, ma non dovrebbe essere il Miglior Film dove infatti è molto indietro in lavagna.

Pronostici Cinema Oscar 2024: Oppenheimer al comando per il miglior film

Oppenheim è il favorito per vincere l’Oscar del Cinema 2024 come Miglior Film, e questo fa da traino anche a Christopher Nolan per vincere il Miglior Regista.

Ad insidiare Nolan c’è un altro mostro sacro, Martin Scorsese, al 2° posto come miglior regista e anche come miglior film col suo Killers of the flower moon, ma anche Poor Things di Yorgos Lanthimos potrà dire la sua.

Molto indietro l’altro fenomeno di massa di quest’ultimo anno nelle sale cinematografiche, Barbie, offerto @17.00 volte la posta come Miglior film, comunque avanti ad Asteroid City di Wes Anderson, con la regista Greta Gerwin @11 che si mette alle spalle nomi come David Fincher (The Killer), Ridley Scott (Napoleon) e il già citato Anderson.

Pronostici Cinema Oscar 2024: Miglior attore ed attrice

Barbie non brilla neanche con Margot Robbie Miglior Attrice Protagonista offerta @8.50 volte la posta, molto indietro rispetto ad Emma Stone (Poor Things) e a Lily Gladstone (Killers of the flower moon) che sono le favorite, ma in questa categoria c’è l’imbarazzo della scelta e hanno grosse chance anche Carey Mulligan (Maestro) @3.50, Annette Bening (Nyad) @4 e Fantasia Barrino (The color purple).

Tra gli Uomini come Miglior Attore Protagonista brilla, guarda un pò, Cilliam Murphy (Oppenheimer) offerto @1.83, con Colman Domingo (Rustin) staccato @3.40, così come Leonardo Di Caprio (Killers of the flower moon) @3.75. Da segnalare anche Bradley Cooper (Maestro) offerto @4.00 volte la posta. Anche qui i giochi sembrano comunque aperti, nonostante Oppenheimer la faccia da padrone. Il film di Nolan sembra l’unica certezza in vista dei prossimi Oscar che seguiremo anche a livello scommesse.

