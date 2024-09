Uno dei talent show più seguiti torna con una nuova edizione piena di novità, X-Factor 2024, programma che potremo seguire da giovedì 12 settembre prima su Sky e successivamente su TV8. Vediamo le ultime novità e le analisi dal punto di vista delle scommesse e delle quote. Pronostici X-Factor 2024.

Pronostici X-Factor 2024: Manuel Agnelli è il giudice favorito

Una serie di sorprese ci attende per questa nuova stagione di X-Factor, che seguiremo anche con i nostri aggiornamenti e consigli per le scommesse su costume e società, tante novità a partire dall’inedito cast formato da Giorgia (nel ruolo di conduttrice), Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi al tavolo della giuria e proprio sulle scommesse dei giudici ci concentriamo, in attesa dei cantanti e gruppi protagonisti che impareremo a conoscere nelle prime puntate del talent show musicale al via da giovedì 12 settembre.

Tante novità dicevamo ad iniziare dai giudici. Solo Manuel Agnelli, alla sua sesta edizione, non è un rookie nuovo ed è proprio lui il favorito @2,50 su Goldbet e Lottomatica per portarsi a casa il titolo di giudice vincente, che sarebbe una prima volta per il cantante degli Afterhours che però in un certo senso ha vinto in passato credendo nei Maneskin nell’edizione del 2017.

Inseguono in quota, appaiati @4 su Betflag, Paola Iezzi, unica donna tra i giudici e specializzata in hit e musica pop, e Jake La Furia, membro dei Club Dogo, che sarà l’esperto della parte hip-hop. Chiude il quadro, in lavagna @5,50, Achille Lauro, anche lui con un passato nel mondo del rap italiano e poi affermatosi al Festival di Sanremo, quando si è anche allontanato dal genere. Achille Lauro parte ultimo in lavagna, ma potrebbe presto scalzare posizioni. Se dovessimo fare un pronostico a “bocce ferme” (anzi a microfoni spenti) andremmo per valore proprio su di lui.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 250€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €250 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Programmazione X-Factor su Sky. Tutte le tappe

Si inizierà come sempre con le varie fasi delle selezioni: all’interno dell’Allianz Cloud di Milano, con il pubblico come quinto giudice. I 4 giudici ufficiali ascolteranno e valuteranno tutti gli aspiranti concorrenti di quest’anno nelle AUDIZIONI – per tre giovedì, 12, 19 e 26 settembre, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW.

Da quest’anno i giudici avranno in mano uno speciale X Pass, un bonus da assegnare a un solo artista ciascuno per concedergli la possibilità di accedere direttamente al Bootcamp con la certezza di averlo nella propria squadra. Boot Camp che si svolgeranno il 3 e 10 ottobre; si tratta del secondo livello delle selezioni, in cui ogni giudice troverà gli 11 artisti che avrà scelto nella propria squadra più, ovviamente, il proprio X Pass.

Chiudono la fase di selezioni le HOME VISIT, ultimo livello prima dei Live, appuntamento carico di tensione e atteso per giovedì 17 ottobre: quattro aspiranti concorrenti per ciascun giudice, che negli ultimi serratissimi momenti si giocheranno il tutto per tutto, esibendosi nuovamente per ottenere la chance di partecipare alle puntate in diretta nel terzetto che comporrà ciascuna squadra ufficiale. Sarà poi il momento di LIVE SHOW dal Teatro Repower di Milano, che inizieranno giovedì 24 ottobre. A concludere l’edizione poi, l’attesissima FINALE che per la prima volta nella storia, si svolgerà in esterna nella meravigliosa Piazza del Plebiscito a Napoli il 5 dicembre.

Ecco le prime immagini dei giudici di questa edizione nel video del canale X-Factor Italia.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.