Pronostici Cinema: le quote sugli Oscar 2022. L’Italia spera con Paolo Sorrentino

Quote Oscar 2022, domenica 27 marzo scopriremo chi ha vinto le ambite statuette che premiano i migliori film, registi, attori e tanto altro di questa annata di cinema. C’è anche l’Italia in corsa per una statuetta con Paolo Sorrentino

Quote Oscar 2022: Italia in lizza con Paolo Sorrentino

L’Italia si affida a Paolo Sorrentino per conquistare la statuetta al Miglior film straniero nella serata degli Oscar, in programma a Los Angeles domenica 27 marzo. Per gli analisti di Planetwin365, il premio al regista napoletano, che vinse nel 2014 con “La grande bellezza” e quest’anno ci riprova con “È stata la mano di Dio”, è un’impresa che vale @26 volte la scommessa.

In quota è strafavorito @1,05 “Drive my car” del giapponese Ryusuke Hamaguchi, con “Flee” del danese Jonas Poher Rasmussen @8. Si sale @12 per “La peggiore persona del mondo” del norvegese Joaquim Trier, ultimo @31 “Lunana, a yak in the classroom” del butanese Pawo Choyning Dorji.

Tre le nomination “tricolore” di questi Oscar, nella categoria Miglior film d’animazione c’è “Luca” di Enrico Casarosa, chiamato a sfidare l’agguerrita concorrenza di “Encanto”, già premiato con il Golden Globe e il Bafta. L’Oscar alla pellicola della Disney vola basso @1,12 sul tabellone di Olybet.it, con “Luca” lontano @18.

Missione quasi impossibile anche per un altro italiano in nomination, Massimo Cantini Parrini, candidato all’Oscar per i costumi del film “Cyrano”: il premio si gioca @31 su 888sport.it, alle spalle della costumista di “Crudelia” Jenny Beavan, favorita @1,20, e dei costume designer di “Dune”, Jacqueline West e Bob Morgan @4,25.

Quote Oscar 2022: la prima statuetta per Will Smith a bassa quota

Tante nomination, mai una vittoria. Il club degli eterni secondi agli Oscar torna in primo piano anche quest’anno, con nomi eccellenti alla ricerca della prima statuetta. Obiettivo che, secondo i bookmaker, potrebbe arrivare per almeno tre dei grandi esclusi delle passate edizioni. In prima fila su tutti Will Smith, alla quarta nomination, che con il suo ruolo in “Una famiglia vincente – King Richard” è favorito @1,09 su Planetwin365 per il migliore attore protagonista.

La cerimonia di domenica potrebbe finalmente premiare anche Paul Thomas Anderson, in passato candidato undici volte nelle categorie di miglior film, miglior regia e migliore sceneggiatura originale. È proprio da quest’ultima che arrivano i migliori auspici, vista la quota @1,75 per “Licorice Pizza”, prima scelta nelle preferenze dei bookie, mentre sono più difficili i colpi per la miglior regia (@23,00) e il miglior film (@36,00).

A sorridere è pure Jessica Chastain, giunta alla terza candidatura, favorita @1,65 come miglior attrice per “Gli occhi di Tammy Faye”. Potrebbe invece rimanere ancora deluso Kenneth Branagh, che con le tre nomination di quest’anno raggiunge le otto complessive. A quota alta sono però sia l’Oscar al miglior film per “Belfast” (@13,00 contro @1,70 del favorito “Il potere del cane”), sia quelli per miglior regia (sempre @13,00) e migliore sceneggiatura originale (@2,10).

Jessica Chastain sfida Nicole Kidman tra le migliori attici

La rivincita delle rosse agli Oscar 2022: alla sua terza candidatura come Migliore attrice protagonista, dopo “The Help” e “Zero Dark Thirty”, Jessica Chastain punta alla sua prima statuetta. Per gli analisti Stanleybet.it, la star di “Gli occhi di Tammy Faye” è avanti @1,60, seguita @4 volte la scommessa da Nicole Kidman, alla sua quinta candidatura e già vincitrice dell’Oscar nel 2003 per “The Hours”.

Alla sua prima nomination per il ruolo di Lady Diana in “Spencer”, Kristen Steward è terza @7. Stessa quota per Olivia Colman, Migliore attrice nel 2019 per “La favorita” e ora candidata con “La figlia oscura”). Ultima in lavagna Penelope Cruz, che conquistò la statuetta come Miglior attrice non protagonista nel 2009 per “Vicky Cristina Barcelona”: il premio per la sua interpretazione in “Madres Paralelas” di Pedro Almodovar vale @20 volte la posta.

