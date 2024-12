Anche quest’anno ci troviamo a parlare del Festival della canzone italiana a Sanremo, e anche quest’anno, come lo scorso, le donne sembrano farla da padrone nelle quote per la vittoria finale. Dopo aver incassato lo scorso anno con la vittoria di una donna, per la nuova edizione di Carlo Conti, le lavagne sono sempre al femminile con Giorgia ed Elodie davanti a tutti. Quote cantanti Sanremo 2025.

Quote cantanti Sanremo 2025: favorite Giorgia ed Elodie

Carlo Conti, nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo, ha appena annunciato la lista ufficiale dei 30 cantanti in gara dell’edizione 2025 in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio.

Proprio l’addio di Amadeus, e il ritorno di Carlo Conti a otto anni di distanza, è una prima novità che sarà interessante da testare anche nelle scommesse, con le quote che usciranno su share delle varie puntate, e vestito del presentatore.

Intanto però andiamo a vedere la cosa principale, i cantanti, e le quote per la vittoria finale di questa edizione del Festival di Sanremo 2025. C’’è una grandissima favorita, secondo gli esperti Snai: Giorgia. La cantante romana con la sua esperienza e la sua grande capacità di emozionare sogna di bissare il trionfo sanremese, a distanza di trent’anni esatti con “Come saprei”.

Alle spalle di Giorgia un terzetto pronto a centrare il primo successo all’Ariston. Achille Lauro, con il suo immancabile stile provocatorio e performance fuori dagli schemi, torna sul palco dell’Ariston deciso a stupire ancora una volta. Al suo fianco c’è Elodie, pronta a brillare, forte del suo carisma e di successi che l’hanno resa una delle artiste più amate del momento.

Outsider e possibili sorprese al Festival

Attenzione a Olly, giovane cantautore ligure alla sua seconda partecipazione, che porta una ventata di freschezza e modernità e potrebbe rivelarsi tra le sorprese di questa edizione: Achille Lauro, Elodie e Olly sono tutti appaiati in quota a 7,50.

Se Irama e Nomei, offerti a 9,00, puntano al ruolo di outsider insieme all’esordiente Brunori Sas, in quota a 33, occhio a due nomi molto amati: Francesco Gabbani e Francesca Michielin. Entrambi hanno un ricordo dolce con Carlo Conti alla conduzione: Gabbani, secondo trionfo sanremese dato a 12, vinse nel 2017 mentre la Michielin, vincente a 16, arrivò seconda un anno prima.

Curiosità per il ritorno al Festival di Simone Cristicchi, vincitore 2007, proposto a 25 su Planetwin365, e dei Modà, dati a quota 34 come Sarah Toscano, vincitrice dell’ultima edizione di Amici.

Testa a testa tra Fedez e Tony Effe

Molta attesa, neanche a dirlo, per due personaggi che promettono spettacolo a Sanremo: Tony Effe e Fedez. I loro battibecchi non sono passati inosservati al grande pubblico e sicuramente, sul palco dell’Ariston, faranno di tutto per superare il diretto avversario.

Il testa a testa tra l’ex componente della Dark Polo Gang e il rapper milanese non vede favoriti essendo entrambi appaiati a 1,83 su Sisal.

