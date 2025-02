Archiviato il festival di Sanremo, in arrivo il San Marino Song Contest con Gabry Ponte favorito, ma c’è da pensare anche all’Eurovision Song Contest. Come saprete Olly, vincitore del 75° Festival, non andrà a Basilea, con Lucio Corsi al suo posto che però è snobbato nelle quote per queste scommesse musicali mentre sale la hit Espresso Macchiato dall’Estonia. Anteprima Eurovision 2025.

Anteprima Eurovision 2025: Olly rinuncia, Lucio Corsi rappresenta l’Italia

Dopo la rinuncia di Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025, sarà Lucio Corsi a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest: “Volevo essere un duro” conquisterà anche l’Europa? Secondo gli esperti Sisal, potremmo assistere, anche su questo palco, ad una ulteriore scalata. L’Italia, infatti, non è attualmente tra i paesi favoriti alla vittoria e il possibile trionfo di Lucio Corsi è dato a 33, ma essere un underdog sembra essere il destino del cantautore toscano per cui possiamo prepararci a sorprese.

Quale invece il Paese più favorito? La Svezia, storicamente forte in questa competizione, su Sisal.it è offerta a 3,25 pur non avendo ancora ufficializzato chi tra gli artisti selezionati tramite il Melodifestivalen 2025 – Måns Zelmerlöw con “Revolution” e il duo Kaj con “Bara bada bastu” – potrebbe essere il nome con cui tornare a vincere dopo Loreen. Non ci resta che aspettare il 13 maggio quando i riflettori si accenderanno su Basilea e potremo tornare a fare il tifo per il “nostro” Lucio.

Boom per Espresso Macchiato, la hit estone

Un pezzo “nonsense” ma più virale che mai, che da tormentone è diventato anche motivo di ricorso all’European Broadcasting Union. “Espresso macchiato” del rapper estone Tommy Cash è la vera canzone protagonista nei primi giorni di toto-vincitore dell’Eurovision, dove sta conquistanto a suon di click e meme il consenso dei bookmaker.

In pochi giorni il balzo dell’Estonia nelle scommesse sul vincente si è fatto più evidente che mai: dalla scorsa settimana, quando era quotato a 16, “Espresso macchiato” vale ora 8 su Snai e a 8,50 su Planetwin365, a un passo dal podio dei betting analyst formato da Svezia (3), Finlandia (5,75) e Francia (8).

Nelle ultime ore è uscita un altra notizia, non-sense come la canzone, ovvero il Codacons che avrebbe chiesto all’Eurovision di non far partecipare Tommy Cash perchè la sua canzone offende un intero paese, l’Italia. Voi vi sentite offesi?

San Marino Song Contest 2025: Gabry Ponte favorito

Dopo aver scoperto i 20 artisti in gara per la finalissima del San Marino Song Contest (tra emergenti, big e nuove proposte) la domanda sorge già spontanea. Chi fra loro conquisterà il pass per salire sul palco dell’Eurovision? In attesa di scoprirlo, l’8 marzo, gli esperti Sisal hanno elaborato il loro pronostico.

Spetterebbe proprio all’Italia, il Paese con più artisti in gara, il possibile ruolo da protagonista con Gabry Ponte favoritissimo a 1,50. Dopo aver firmato “Tutta l’Italia”, la sigla di Sanremo 2025, per il dj e produttore italiano sembra essersi aperta una nuova era di successi che guarda anche all’Europa. A contendere la possibile vittoria, un duello acceso con Marco Carta che offerto a 3,50 si prepara a tornare sulla scena e a far parlare di sé insieme a Bianca Atzei che a 6,00 non accetta di stare ferma a guardare.

Attenzione poi agli underdog di questa edizione da un lato Boosta, il co-fondatore e founder dei Subsonica potrebbe riservarci sorprese – il suo possibile trionfo pagherebbe 16 volte la posta – e gli inaspettati ritorni sul palco come quelli di Silvia Salemi (33,00) e Luisa Corna (50,00).

Se l’anno scorso San Marino aveva scelto di essere rappresentata all’Eurovision dal metal- pop-gotico alternativo spagnolo dei Megara quest’anno sembrerebbe proprio che il ritmo sarà dunque tutt’altro. Dance o pop? Non ci resta che aspettare.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.