1 Dicembre 2025

Annunciata la lista dei 30 big in gara al prossimo Festival della Canzone italiana, Sanremo 2026, dal 24 al 28 febbraio. Andiamo a vedere tutti i nomi scelti da Carlo Conti, direttore artistico del festival, e le prime quote che favoriscono la coppia Fedez – Marco Marco Masini. Quote Sanremo 2026.

Festival Sanremo 2026: annunciati i 30 big in gara

Carlo Conti ha annunciato al Tg1 delle 13.30 di domenica 29 novembre la lista: 30 i nomi in gara nel prossimo festival della canzone italiana, Sanremo 2026. Un annuncio posticipato di sette giorni per il lutto per la scomparsa di Ornella Vanoni, tra le grandi protagoniste del Festival che anche quest’anno è in programma a febbraio (24-28).

Ecco la lista completa degli artisti in gara a cui si aggiungeranno gli artisti delle Nuove Proposte, selezionati da Sanremo Giovani e Area Sanremo.

Tommaso Paradiso
Chiello
Serena Brancale
Fulminacci
Ditonellapiaga
Fedez & Masini
Leo Gassmann
Sayf
Arisa
Tredici Pietro
Sal Da Vinci
Samurai Jay
Malika Ayane
Luchè
Raf
Bambole di pezza
Ermal Meta
Nayt
Elettra Lamborghini
Michele Bravi
J-Ax
Enrico Nigiotti
Maria Antonietta & Colombre
Francesco Renga
Mara Sattei
LDA & Aka 7even
Dargen D’Amico
Levante
Eddie Brock
Patty Pravo

Quote Sanremo 2026: la coppia Fedez-Marco Masini favorita

Secondo Sisal i favoriti sono Fedez e Marco Masini che parteciperanno in duo, in testa ai favoriti, con quota @4,50. Dopo il terzo posto ottenuto nella serata dei duetti dello scorso anno, i due artisti tornano in coppia a Sanremo con grande determinazione, pronti a competere per il titolo.

Alle loro spalle, insegue, offerto @5,00, Tommaso Paradiso, alla sua prima partecipazione al Festival. Il suo carisma e una fanbase solida lo collocano, infatti, tra i principali candidati al podio. Attenzione, però, anche ad Arisa e Luché, entrambi offerti @9,00. Arisa, due volte vincitrice con “Sincerità” e con “Controvento”, torna sul palco contando sulla sua potenza vocale e sulla sua forza interpretativa per puntare a un nuovo trionfo. Luché, nome storico del rap italiano, invece, potrebbe conquistare critica e pubblico grazie a uno stile personale e a una cifra narrativa altamente riconoscibile.

A seguire grandi ritorni: quello attesissimo di Malika Ayane, Ermal Meta, Dargen D’Amico e Levante, tutti offerti @12,00; Serena Brancale è @16,00, Mara Sattei @20,00 mentre Francesco Renga e Patty Pravo sono entrambi @50,00, con Raf @66,00. Si affiancano tantissimi nuovi volti esordienti sul palco della kermesse, tra cui Tredici Pietro @25,00; Sayf, Nayt, entrambi @33,00, e Samurai Jay @66,00.

