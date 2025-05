Manca una settimana all’inizio della 69° edizione dell’Eurovision Song Contest in Svizzera, paese ospitante dopo la vittoria dello scorso anno. Per questa edizione la Svezia torna favorita per il 7° titolo nella sua storia, mentre l’Italia cerca il 4° sigillo con Lucio Corsi che ha preso il posto di Olly che ha rinunciato. Corsi è comunque indietro in quota, alla pari con Ganry Ponte per San Marino. Aggiornamenti Eurovision 2025.

Aggiornamenti Eurovision 2025: i favoriti, Italia indietro

La St. Jakobshalle arena di Basilea è pronta per accogliere l’Eurovision Song Contest 2025 e, a una settimana esatta dall’inizio della kermesse, vediamo gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne delle scommesse dei bookmakers. Secondo gli esperti Sisal, l’Italia rappresentata da Lucio Corsi (2° a Sanremo, ma all’Eurovision per via della rinuncia di Olly) potrebbe recitare il ruolo di underdog.

La possibilità di vedere il cantautore toscano vincente è infatti oggi offerta @50,00, quota che attualmente condivide anche con un altro italiano, Gabry Ponte, che però rappresentterà San Marino (seppure col brano “Tutta l’Italia” che è stata la sigla dell’ultimo Sanremo, un mix davvero strano se pensiamo che concorre per la piccola repubblica sammarinese e non certo per l’Italia) e anche con l’Albania rappresentata dai Shkodra Elektronike.

Attenzione poi a Tommy Cash, che con il suo tormentone “Espresso Macchiato”, viralissimo anche in Italia, rischia di rubarci la scena e anche il ruolo: la scalata estone per la vittoria pagherebbe @33 volte la posta, alla pari di quella finlandese e belga. Chi invece quest’anno potrebbe non temere avversari ed essere già a un passo dal trionfo finale? La Svezia che, offerta @2,00 sembrerebbe essere pronta a conquistare la sua settima vittoria puntando tutto sui KAJ e le loro sonorità epadunk che il gruppo porterà sul palco, per la prima volta dal 1998, con un brano interamente in lingua svedese: “Bara Bada Bastu”.

Ultimi vincitori Eurovision Song Contest

Quest’anno l’Eurovision Song Contest 2025 va in scena a Basilea, in Svizzera, visto che viene sempre ospitato dal paese che ha vinto l’anno prima, e nel 2024 a trionfare fu proprio lo svizzero Nemo con la canzone The Code, il successore della Svezia che vinse l’anno prima con Loreen mentre nel 2022 fu l’Ucraina a vincere con la Kalush Orchestra nell’edizione di Torino, si perchè l’anno prima, nell’edizione del 2021 a Rotterdam, fu l’Italia a trionfare con i Maneskin.

Tutte le quote Eurovision Song Contest 2025

Dopo Sisal vediamo anche tutte le quote offerte da Eurobet per il vincitore della 69° edizione dell’Eurovision Song Contest per la vittoria finale ma anche la vittoria del Televoto dove la Svezia è ancora più avanti. Qui è sul fondo della lavagna proprio il padrone di casa della Svizzera.

Disponibili anche le quote sul piazzamento della classifica finale in top-10 dove troviamo l’Italia di Lucio Corsi @2.50, mentre qui San Marino con Gabry Ponte si stacca @6. Le due nazioni si ritrovano però alla pari in quota @16 volte la posta per un piazzamento a podio nei primi 3.

Eurovision 2025: programma, guida tv, format

Dal 13 al 17 maggio 2025, sarà la Svizzera a ospitare la 69ª edizione dell’Eurovision Song Contest. Il palco sarà allestito nella leggendaria St. Jakobshalle di Basilea, un’arena iconica da 12.000 posti, che ha già ospitato artisti internazionali e grandi eventi sportivi. Sarà Lucio Corsi a rappresentare l’Italia che ha già vinto 3 volte questo Contest, l’ultima volta nel 2021 con i Maneskin, prima con Gigliola Cinquetti e Toto Cutugno.

Calendario: le semifinali dell’Eurovision Song Contest 2025 si terranno il 13 e il 15 maggio, mentre la grandiosa finale andrà in scena il 17 maggio 2025.

Format. L’Eurovision prevede due semifinali e una finale. I Big 5 (Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna) e il Paese ospitante (Svizzera) accedono direttamente alla finale. Gli altri artisti devono qualificarsi attraverso le semifinali.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.