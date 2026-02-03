Ad un paio di mese di distanza dall’uscita delle prime quote, andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti sul Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2026, e non mancano le novità dopo l’annuncio ufficiale dei duetti per la serata cover. Crolla da 16 a 3.50 la quota di Serena Brancale vincitrice finale, ma vediamo anche le altre possibilità di scommesse su Sanremo che sono sempre tante, dalla musica, ai piazzamenti, ai vincitori, fino agli outfit dei presentatori, un altro grande classico. Torna Morgan (nei duetti), si scommette anche sulle squalifiche. Aggiornamenti Sanremo 2026.

Aggiornamenti Sanremo 2026: Serena Brancale scappa via

L’annuncio ufficiale dei duetti per la serata cover ha rimescolato gli equilibri del Festival di Sanremo 2026. Per i bookmaker vola Serena Brancale che, venerdì sera, porterà sul palco dell’Ariston la sua versione di “Besame Mucho” insieme a Delia e Gregory Porter. La quota per la vittoria del Festival dell’artista pugliese è crollata da 16 a @3,50 su Sisal; seguono Tommaso Paradiso e la coppia Fedez-Masini, dati @6,50 su Snai.

Snobbati dagli analisti, invece, Fulminacci e Ditonellapiaga (offerti @15) nonostante siano tra i più apprezzati dopo i primi ascolti. Discorso simile per Ermal Meta, scivolato vertiginosamente dalla quota 8 della scorsa settimana all’attuale @16, ma grande favorito per il Premio della Critica, fissato @3,50.

La serata delle Cover

La serata Cover del Festival di Sanremo è da sempre uno degli appuntamenti più attesi della kermesse e quest’anno promette di esserlo ancora di più. Secondo gli esperti Sisal, a contendersi la vittoria del venerdì potrebbero essere Ditonellapiaga, affiancata dall’artista più discusso del momento, Tony Pitony, e anche qui Serena Brancale, accompagnata dalla voce soul di Gregory Porter e da quella siciliana di Delia, finalista di X Factor 2025. Entrambe le ipotesi sono offerte @6,00.

Ma attenzione all’assist dei “grandi ritorni”: pronti a inserirsi nella corsa al primo posto Brunori Sas in coppia con Maria Antonietta e Colombre e Michele Zarillo sul palco con Sal da Vinci, entrambi i duetti sono a quota @9,00 su Sisal.it, così come i favoriti della vigilia Fedez e Masini, che si esibiranno con Stjepan Hauser. Ci sono poi gli Stadio, con Tommaso Paradiso, offerti @12,00, che tornano all’Ariston nel decennale della vittoria di “Un giorno mi dirai”.

A pari quota due coppie inedite composte da volti dello spettacolo che salgono sul palco cambiando veste per omaggiare Mina: Francesca Fagnani che affianca Fulminacci e Claudio Santamaria con Malika Ayane @12,00. Samurai Jay, invece, punta su Belén Rodríguez per una sensuale “Baila Morena” eseguita con Roy Paci @50,00.

Le altre tipologie di scommesse sul Festival di Sanremo 2026

Abbiamo visto le quote e i favoriti per la vittoria finale del Festival, ma anche per le cover. Ora vediamo le altre scommesse disponibili, iniziando dall’ultimo posto: : il “favorito”, se così si può dire, è al momento Samurai Jay con una quota @3,00, seguito da Francesco Renga ed Elettra Lamborghini che si giocano @4,00.

Sulla lavagna scommesse dei principali operatori, occhi puntati anche sulla Regione del Vincitore: possibile che provenga da Lazio, opzione che paga @3,00 volte la posta, con la Puglia spinta da Brabcale che segue a ruota @3,50. Quasi impossibile sia un cantante friulano o veneto, possibilità viste @151,00.

Tra i premi in palio al 76esimo Festival di Sanremo, attesa anche per quello assegnato dalla Sala Stampa: qui, Ditonellapiaga comanda con una quota pari a @3,00 sulle principali piattaforme di scommesse, seguito da Maria Antonietta e Colombre e Fulminacci. Serena Brancale, favorito per la vittoria del Festival, dalla Sala Stampa è invece vista @11,00.

Si prevede un vincitore giovane? Si può puntare anche sull’età: under 42.5 anni è dato @1,45, mentre over 42.5 anni è visto @2,55. Nella sfida tra uomini e donne, invece, un vincitore di sesso maschile è dato @2,00 mentre al femminile @2,25. La quota sale @6,00 nel caso dovesse vincere un gruppo. A vincerlo, potrebbe essere un cantante proveniente da un talent, opzione vista fino @25,00 sulla lavagna pronostici. La vittoria di un esordiente, infine, è data al momento @1,20 sulla maggior parte delle piattaforme, mentre è data @4,00 la vittoria di un cantante veterano che ha già partecipato al Festival.

Attenzione anche alla Squalifica, l’ultima al Festival di Sanremo risale al 2020, un momento rimasto iconico nella storia della kermesse e del costume italiano. Il famoso “che succede?” di Morgan, pronunciato davanti all’abbandono del palco di Bugo, è un contenuto che ancora oggi domina il web. Proprio il ritorno di Morgan all’Ariston (seppur limitato alla serata cover in gara con Chiello) ha riacceso istantaneamente il “toto-squalifica”. Per i bookmaker non si tratta di un’ipotesi così remota, con l’opzione quotata @9 volte la posta.

Un altro grande classico delle scommesse sul Festival è quello che riguarda gli outfit, in particolare quello dei presentatori, con Carlo Conti chiamato a indossare papillon o cravatta. Nel primo caso, il papillon alla prima serata pagherebbe @1,40 volte la posta, mentre nel caso Carlo Conti indossi la cravatta, la quota sale @3,00. Attenzione anche a Laura Pausini: come terrà i capelli? Raccolti, alla prima serata, @2,55 oppure sciolti per una quota pari @1,55?

Primi pronostici Sanremo 2026

Il nostro primo consiglio per le scommesse su Sanremo 2026, come è stato un paio di edizioni fa, è puntare sulla vittoria di una donna, proposta oltre la pari, e non solo per Brancale che è ora la grande favorita, ma perchè dopo la vittoria di Olly lo scorso anno, ci sta il ritorno ad un successo femminile, inoltre la quota @2+ è di valore.

Per il momento ci muoviamo solo con questa giocata, i nostri esperti di scommesse sul mondo della musica aspettano di sentire i brani prima di esporsi con il possibile vincitore della 76° edizione del Festival della Canzone italiana nella città dei fiori, dal 24 febbraio.

PRONOSTICO: VINCE UNA DONNA @2.25

