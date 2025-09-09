Da giovedì 11 settembre torna X Factor su Sky e TV8, il più popolare tra i talent show televisivi sulla musica, in cui giovani artisti si scontrano per la vittoria e per mettersi in mostra nel mondo dell’industria musicale, supportarti e giudicati dai mitici 4 giudici che quest’anno saranno Achille Lauro (il favorito) Jake La Furia, Paola Iezzi e la new entry Francesco Gabbani. Pronostici X Factor 19.

Pronostici X Factor 19: i giudici in gara

Si avvicina l’inizio della 19° edizione di X-Factor, il popolare talent show musicale che prenderà il via giovedì 11 settembre alle ore 21:15 su Sky e in streaming su NOW. Alla guida dello show, per il secondo anno consecutivo, ci sarà Giorgia. Tantissimi saranno gli artisti che si esibiranno e che avranno l’obiettivo e il sogno di ottenere il pass dai giudici almeno tre sì

A pochi giorni dall’apertura delle danze del programma, è tempo di previsioni e pronostici. Saranno Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e il nuovo volto del quartetto, Francesco Gabbani, a comporre la giuria.

Morgan è il giudice con il maggior numero di vittorie, avendo vinto ben 5 edizioni (1–3, 6–7). Mara Maionchi ha conseguito due vittorie consecutive (2017–2018). Manuel Angelli è il giudice campione in carica visto che con Mimì ha conquistato la scorsa edizione.

Secondo i betting analyst, è Achille Lauro il favorito per quanto riguarda il giudice vincente. La quota vale 2.75, a 3.50 si propone Francesco Gabbani. A 3.75 si scommette Jake La Furia, mentre Paola Iezzi al momento è in coda in lavagna a 4.00.

Uomo, donna o gruppo. Chi la spunterà?

Per quanto riguarda le quote antepost della categoria del vincitore è praticamente un testa a testa tra un cantante uomo e cantante donna, con entrambe le proposte in lavagna @2.50 di quota mentre è più difficile la vittoria di un Gruppo, opzione comunque non lontana @3 volte la posta.

Ad oggi i vincitori di X-Factor sono molto equilibrati con la vittoria di 7 donne, 8 uomini e 3 gruppi a completare il quadro dei successi nelle prime 18 edizioni del talent show musicale più noto in Italia. Tra l’altro nessun gruppo misto o femminile ha mai vinto. I Santi Francesi sono attualmente il gruppo vincitore più recente nell’edizione del 2022. I Maneskin sono forse il gruppo più famoso uscito da X Factor, e non hanno nemmeno vinto. Insomma, i gruppi effettivamente hanno una percentuale di vittoria molto inferiore ai singoli artisti, uomini o donne che siano.

ALBO D’ORO VINCITORI X FACTOR

2008 – Aram Quarte

2009 – Matteo Becucci

2009 – Marco Mengon

2010 – Nathalie

2011 – Francesca Michielin

2012 – Chiara Galiazzo

2013 – Michele Bravi

2014 – Lorenzo Fragola

2015 – Giosada

2016 – Soul System

2017 – Lorenzo Licitra

2018 – Anastasio

2019 – Sofia Tornambene

2020 – Casadilego

2021 – Baltimora

2022 – Santi Francesi

2023 – Sarafine

2024 – Mimì (Mimì Caruso)

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.