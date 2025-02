Siamo giunti al gran finale, sabato sera dal teatro Ariston scopriremo chi vincerà il 75° Festival della canzone italiana. Tre grandi favoriti (Giorgia, Olly, Cristicchi), due contentendi (Fedez ed Achille Lauro) e anche due possibili sorprese (Lucio Corsi e Brunori Sas) per il premio principale, ma vediamo anche tutte le quote dei premi secondari. Pronostici Finale Sanremo 2025.

Pronostici Finale Sanremo 2025: il programma di sabato

Nella finale del 75° Festival della canzone italiana dal teatro Ariston di Sanremo, riascolteremo tutte e 29 le canzoni dei Big che saranno valutate tramite Televoto (34%), Radio (33%) e Stampa (33%). Il risultato della votazione verrà sommato a quello delle prime tre serate per ottenere una classifica: dal 6° al 29° posto in ordine di piazzamento, i primi cinque in ordine casuale.

Si vota infine tra questi cinque Big (con la stessa modalità) per eleggere il brano vincitore. Ad affiancare Carlo Conti saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Tra gli ospiti,Vanessa Scalera. Antonello Venditti riceverà un premio alla carriera.

Serata Cover: vittoria di Giorgia ed Annalisa

La serata dei duetti e delle cover è sempre quella più attesa, e venerdì non ha fatto eccezione. Rispettati i pronostici della vigilia con la vittoria di Giorgia ed Annalisa che hanno interpretato Skyfall di Adele. La serata non indice sul voto finale del Festival, quindi a differenza delle altre serate, abbiamo già avuto il vincitore ufficiale e la classifica, questa volta in ordine, che vede al 2° posto Lucio Corsi, che ha portato sul palco dell’Ariston un omaggio a Domenico Modugno con “Nel blu dipinto di blu”, accompagnato da un ospite d’eccezione: Topo Gigio. Terzo posto per Fedez, che ha riproposto il suo successo “Bella stronza“ in duetto con Marco Masini.

TOP-10 SERATA COVER

Giorgia e Annalisa – “Skyfall” Lucio Corsi e Topo Gigio – “Nel blu dipinto di blu” Fedez e Marco Masini – “Bella stronza” Olly con Goran Bregović e la Wedding & Funeral Band – “Il pescatore” Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino – “L’anno che verrà” Irama e Arisa – “Say Something” Rocco Hunt e Clementino – “Yes I know my way” Elodie e Achille Lauro – “A mano a mano” / “Folle città” Clara e Il Volo – “The Sound of Silence” The Kolors e Sal Da Vinci – “Rossetto e caffè”

Quote vittoria finale: Giorgia, Olly e Cristicchi favoriti

Non cambia il vertice delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del 75° Festival di Sanremo. Aveva aperto favorita, e lo è stata per tutto il Festival, parliamo di Giorgia che però nelle ultime ore è stata recuperata da Olly che come lei apriva favorito, ma dopo la prima serata aveva perso un pò di terreno. Entrambi si giocano @3.50, ma dovranno fare attenzione a Simone Cristicchi @4, pienamente in corsa.

In seconda fascia abbiamo Fedez @6, ed Achille Lauro @7 che possono ancora dire la loro, mentre appare più difficile un successo di Lucio Corsi che è stata comunque la grande sorpresa di questa edizione, e lo notiamo anche dal drop di quota, da 201 di pre-festival, all’attuale @16, meglio anche di Brunori Sas @21, un altro che alla vigilia sembrava avere diverse chance di vittoria. Non si vedono altre alternative visto che poi si sale @51 con Irama e @71 con Coma Cose ed Elodie.

Le altre quote del Festival: Cristicchi domina nei premi secondari

Da giorni, anzi dalla prima serata quando ha cantato il suo brano, emozionando la platea dell’Ariston che gli ha subito omaggiato la prima standing ovation, Simone Cristicchi è balzato al comando delle altre lavagne per i premi secondari, in particolare il Premio Bardotti per il miglior testo dove domina @1.05 ormai da giorni, così come rimane in vantaggio sul Premio della Critica @1.40, anche se qui le possibilità di Lucio Corsi @2.75 e Brunori Sas @4 sono più tangibili.

Variazione invece sul Premio Sala Stampa dove Cristicchi rimane favorito @1.75, ma la sua quota è salita nelle ultime 24 ore, e Lucio Corsi ha tagliato lo svantaggio @2.05, mentre Brunori Sas è fisso @4 volte la posta anche qui. La sensazione è che Corsi potrebbe portare a casa almeno un premio di questo tipo, e potrebbe essere proprio quello dei giornalisti.

Sul vincitore del Televoto scende ulteriormente da 3 a @2 la quota di Olly che su questa lavagna è sempre stato favorito, ma cala tantissimo Fedez @3 mentre sale leggermente Giorgia @4.50, seguita da Achille Lauro @5 e anche qui non manca Simone Cristicchi @5. Perde terreno Rocco Hunt che sale in doppia cifra @11, con Brunori Sas @16.

Note dolenti per Marcella Bella che è stata in testa alla lavagna sull’Ultimo classificato dal primo giorno, anzi già dal pre-Festival, ma ha visto scendere ulteriormente la propria quota @1.50, su Sarah Toscano @2.40, ma rischia il fondo della classifica anche Rkomi @4. Più tranquilli i Moda @9 e anche Toni Effe @11. Impossibile ovviamente un ultimo posto dei vari Cristicchi e Giorgia, ma se siete pazzi e volete scommetterci, li trovate @2001.

