Manca ormai pochissimo all’inizio della 76ª edizione del Festival di Sanremo, vediamo tutte le quote dalla prima serata con share ed outfit, passando per debuttanti, la serata delle cover, miglior testo e ovviamente la vittoria finale dove Serena Brancale rimane al comando. Quote Sanremo 2026.

Quote Sanremo 2026: Serena Brancale rimane favorita

Da martedì sera occhi puntati sul Teatro Ariston, che ospita la 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, Sanremo 2026, da seguire come sempre insieme alle quote Snai, disponibili per tutto quello che potrà accadere fino a sabato 28, giorno in cui verrà incoronato (o incoronata) l’erede di Olly. Le quote non sono cambiate rispetto a qualche settimana fa, almeno per la favorita.

Serena Brancale rimane infatti in pole per la vittoria finale con “Qui con me”: dopo il 24° posto dello scorso anno, la cantante è proposta sulla lavagna di Snai a quota 3,00. Alle sue spalle ecco il trio Fedez/Masini con “Male necessario”, Sayf con “Tu mi piaci tanto” e da Tommaso Paradiso con “I romantici” tutti a 7,50. In doppia cifra a 16,00 c’è Arisa con “Magica favola”.

Share e outfit della prima serata del Festival

Sarà il secondo Sanremo per Carlo Conti. Nelle scommesse sugli outfit la cravatta indossata dal conduttore all’inizio della serata inaugurale paga 6,00 volte la posta, con il papillon nettamente favorito a 1,05. Più equilibrio invece per Can Yaman, ospite della prima serata: il “farfallino” è proposto come primo outfit a 1,85, mentre la cravatta viene vista a 5,00.

Carlo Conti si gioca l’ultima carta alla conduzione: riuscirà a conquistare il pubblico e gli ascolti? Per gli esperti Sisal, superare il 63% di share nella prima serata è uno scenario concreto, tanto che questa opzione è offerta a 1,44. Più ambiziosa, ma non per questo impossibile, l’ipotesi di andare oltre il 65,1% dello scorso anno, risultato che aveva già lasciato alle spalle i numeri di Amadeus e Fiorello.

L’Intelligenza Artificiale sulla sorpresa Ditonellapiaga e Sayf

I sistemi di AI sono stati interrogati a più riprese per scovare il possibile vincitore. Inizialmente, gli algoritmi hanno puntato con decisione su Tommaso Paradiso e Ditonellapiaga, lanciando un guanto di sfida alle lavagne dei principali bookmaker. Se l’ex frontman dei “The Giornalisti”, offerto a 7,00 su Planetwin365 e Betflag, è dall’inizio uno dei papabili vincitori, al suo esordio assoluto a Sanremo, Ditonellapiaga (16,00) è un outsider che ha scalato le gerarchie dopo i primi ascolti, con tanto di “jolly” Tony Pitony nella serata cover.

Tuttavia, il quadro continua a cambiare giorno dopo giorno. Serena Brancale, a 3,50, ha iniziato a convincere anche l’AI, al pari di Sayf, rapper italo-tunisino, possibile “crack” di questa edizione. Il suo brano “Tu mi piaci tanto” ha preso dei 10 pieni da diverse testate. Se il pubblico a casa lo percepirà quanto la sala stampa, potrebbe fare il colpaccio in pieno stile Mahmood 2019.

Serata Cover: Tony Pitony spinge Ditonellapiaga

Centinaia di migliaia di visualizzazioni, concerti sold out e la benedizione dei big della TV, Fiorello in testa: il fenomeno social del momento ha un nome e un cognome, Tony Pitony. Nell’anno della sua esplosione, l’artista siciliano (già voce della sigla del Fantasanremo) sarà protagonista sul palco più ambito d’Italia. A Sanremo non sarà in gara, ma affiancherà Ditonellapiaga nella serata delle cover, una coppia che promette scintille.

E non sarà un esordio banale, ma da grandi favoriti per la vittoria finale: secondo i bookmaker si gioca infatti a 6 su Snai e William Hill la versione rivisitata di “The Lady Is a Tramp”, seguito in quota da Serena Brancale insieme a Gregory Porter e Delia in “Besame Mucho”, offerti a 7,50 e il figlio d’arte Tredici Pietro – con Galeffi, Fudasca & Band – in gara con “Vita” grande classico cantato da suo padre Gianni Morandi con Lucio Dalla.

Negli ultimi anni la notte delle cover ha regalato sempre emozioni ed interpretazioni rimaste negli annali, come potrebbe essere quella di Ditonellapiaga con Tony Pitony. Una coppia che sulla carta può apparire insolita, ma che condivide un’anima comune: uno stile ironico e pungente, capace di mettere lo spettatore a proprio agio anche nella scomodità.

Miglior testo: vola Ermal Meta

Dopo aver scoperto i testi dei brani in gara a Sanremo 2026 la domanda sorge spontanea: chi vincerà il premio “Miglior Testo”? Gli esperti Sisal vedono in Ermal Meta, a 2,75, il principale candidato per aggiudicarsi questa targa. La sua “Stella stellina” scritta e composta insieme a Dardust e Gianni Pollex è una dedica a una bimba di Gaza, un inno alla resistenza e alla speranza per una nuova primavera. Il cantautore vanta numerosi successi al Festival, tra cui la vittoria nel 2018 insieme a Fabrizio Moro, il Premio Mia Martini nel 2017 e il Premio Bigazzi nel 2021 per la miglior composizione musicale, chissà dunque che non sia proprio questo il Festival in cui arricchire il suo palmarès con il premio Sergio Bardotti.

Gli avversari da battere? Serena Brancale e Sayf, appaiati a quota 5,00. Da un lato una canzone profondamente intima in cui l’artista pugliese racconta la perdita della madre, dall’altro una riflessione sincera sulla società di oggi, tra luci e contraddizioni. Infine, una curiosità: Levante è l’unica artista che in questo Festival ha scritto e composto il brano da sola. La cantautrice siciliana prò ha poche chance, la possibilità di vederla aggiudicarsi il premio pagherebbe infatti 50 volte la posta.

Debuttanti: chi può puntare alla top-5?

Come se la caveranno i debuttanti? Secondo gli esperti Sisal, tra i nuovi protagonisti in gara emergono alcuni artisti che hanno maggiori probabilità di piazzarsi nella Top5 della classifica finale.

Chi sono quindi i debuttanti con più chance di avvicinarsi a questo piazzamento? Ottime le probabilità per Tommaso Paradiso e Sayf che rispettivamente offerti a 1,33 e 1,65 sembrerebbero avere tutte le carte in regola per conquistare l’impresa. A fargli compagnia c’è anche Eddie Brock a 4,50. Seguono Luchè, il duo Maria Antonietta Colombre e Tredici Pietro, tutti offerti a 6,00, rincorsi da Nayt, la cui posizione in Top5 è proposta a 7,50. Una scalata possibile, ma più complessa. Partono invece da sfavoriti Sal Da Vinci, proposto a 9,00, e Bambole di Pezza, la cui presenza tra i primi cinque è data a 25,00. Chiude il quadro dei debuttanti Samurai Jay: il suo piazzamento nella cinquina pagherebbe 50 volte la posta.

