Una delle serate più attese ogni anno al Festival della canzone italiana è quella delle cover del venerdì. Andiamo a vedere le quote per questa serata, ma anche gli aggiornamenti delle classifiche e delle quote antepost per la vittoria finale. Pronostici 4° serata Sanremo 2025.

Pronostici 4° serata Sanremo 2025: Giorgia (con Annalisa) favorita anche nelle cover

Come da tradizione la quarta serata del Festival di Sanremo del venerdì è la puntata dedicata alle cover: i Big in gara si esibiscono portando un brano del passato accompagnati da un ospite. Grande novità di questa edizione: i Campioni possono duettare anche tra loro (alcuni hanno scelto di farlo). Altra novità: la classifica decisa da Televoto (34%), Radio (33%) e Stampa (33%) non influirà sul voto complessivo: ci sarà, però, un brano vincitore della serata. A condurre la serata con Conti, Mahmood (due volte vincitore del Festival, nel 2019 e nel 2022 in coppia con Blanco) e la comica e conduttrice Geppi Cucciari.

Tra le favorite per la vittoria della Serata Cover c’è il duo Giorgia-Annalisa con 2.50. Seguono, ma a una distanza importante Cristicchi-Amara e Olly con Bregovic, entrambi a 6.00. Si allontanano rispetto ai giorni scorsi Fedez (da 6.00 è passato a 9.00) con Marco Masini. Ma anche i The Kolors con Sal da Vinci da quota 5.00 sono passati a 12.00, la stessa di Lucio Corsi (duetta con Topo Gigio) e Achille Lauro-Elodie.

Tra le quote più alte: Massimo Ranieri con i Neri per Caso bancati a 20.00. Poco più su, a 25.00, Rocco Hunt assieme a Clementino. Lontani dalle prime dieci posizioni troviamo Brunori Sas con Di Martino-Sinigallia a 50.00. A 100.00 Francesca Michielin e Rkomi ma anche Rose Villain e Chiello. Chiude a 200.00 Marcella Bella nel duetto con Gemelli Lucia.

Share: calano gli ascolti alla terza serata

La terza serata del festival segna un pesante calo nell’auditel, con la media dei telespettatori di giovedì 13 febbraio, per la terza serata del Festival di Sanremo 2025, a 10.700.000, con il 59,8% di share (l’anno scorso con Amadeus 60,1%). I bookmakers ieri richiedevano almeno un 63% di share per l’Over che quindi non è arrivato.

Nel dettaglio, la prima parte dalle 21:24 alle 23:30 è stata vista da 13.360.000 spettatori (13.243.000 spettatori nel 2024) con il 59,82% di share (58,12% l’anno scorso). La seconda parte del Festival, dalle 23:35 all’1:11, è stata seguita da 6.484.000 spettatori (6.436.000 spettatori nel 2024) con il 59,21% di share (65,01% l’anno scorso).

Di fatto, Carlo Conti meglio di Amadeus nella prima parte, ma non nella seconda. Complessivamente, comunque, l’edizione attuale ha portato a casa circa 700 mila spettatori in più di media (considerando anche i device del total audience, il nuovo metodo di conteggio, quindi i paragoni lasciano un pò il tempo che trovano).

I numeri risaliranno alla quarta serata? Probabile visto che quella delle Covers è una delle serate preferite dal pubblico, e non dimentichiamo che il venerdì sera, con l’arrivo del weekend, dovrebbe aiutare a tenere i telespettatori incollati agli schermi RAI.

Quote Antepost: aggiornamento 75° Festival della canzone italiana

Vediamo gli ultimi aggiornamenti dalle principali lavagne, ma prima la top-5 (in ordine casuale) della terza serata.

TOP-5 TERZA SERATA

Coma Cose

Brunori Sas

Irama

Olly

Francesco Gabbani

Seguiamo sempre con interesse Irama che si piazza nella top-5 di giornata, ma la sua quota per la vittoria finale rimane altissima @51 volte la posta, con Giorgia e Simone Cristicchi che la fanno sempre da padrona su Olly che si merita la standing ovation al termine dell’esibizione e piazzamento nei top-5 nella terza serata del Festival di Sanremo 2025.

In seconda fascia si confermano (con quote in calo) Achille Lauro e Fedez che continuano a braccetto. Proprio Fedez fa passi in avanti importanti per il vincitore del Televoto, anche se Olly rimane di poco avanti. Non sfonda Rocco Hunt che comunque si gioca ancora @9 dopo le polemiche che hanno riguardato il “tipster” Pengwin che avrebbe spinto la sua comunity da oltre 800K followers a votare in massa sul rapper napoletano, di fatto provando a “falsare” il telefoto su Rocco Hunt che già può contare su una solida base partenopea.

Simone Cristicchi sembra avere già in mano il Premio Bardotti per il miglior testo che ora si gioca appena @1.05, quota praticamente simbolico. Cristicchi domina anche le lavagne della critica e pure quella della Sala Stampa dove però cresce Lucio Corsi, la grande sorpresa del Festival che meriterebbe di uscire almeno con un premio. Sempre più indirizzato verso Marcella Bella l’ultimo posto.

Scommesse sugli Outfit quarta serata a Sanremo 2025

Geppi Cucciari e Mahmood saranno i co-conduttori della serata, che presenteranno insieme con Carlo Conti. Tantissimi cantanti in gara e con possibilità di trionfare, ma tra le altre quote interessanti ci sono anche quelle legate agli outfit dei conduttori.

Cosa indosseranno? La ‘gara’ si gioca tra cravatta e papillon, oltre ad altre proposte quotate più alte. Nella terza serata Carlo Conti si è presentato con il papillon, mentre questa sera è più quotata la cravatta a 1.33. Per il co-conduttore Mahmood, invece, è favorita la quota ‘altro’, ovvero che potrebbe presentarsi senza cravatta (3.00) e papillon (7.50), ed è a 1.35. A chiudere c’è anche Alessandro Cattelan con la quota papillon molto bassa a 1.30, mentre a 3.25 quella della cravatta e a 6.00 altro.

