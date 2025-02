La serata inaugurale del 75° Festival della canzone italiana premia Simone Cristicchi che fa un grande balzo in avanti per la vittoria finale (agganciando Giorgia) e domina le lavagne dei premi critica, sala stampa e miglior testo. Vediamo tutti gli aggiornamenti e cosa ci attende per i Pronostici 2° serata Sanremo 2025.

Pronostici 2° serata Sanremo 2025: il programma del mercoledì sera

Con la seconda serata si aprirà il televoto: ascolteremo circa metà dei brani dei Big (14 o 15), valutati al 50% dal Televoto e al 50% dalla Giuria delle Radio. Scopriremo infine i cinque più votati, non in ordine.

Sul palco, a condurre con Conti, Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Ospiti, Damiano David e Vittoria Puccini. In piazza Colombo, BigMama. Parte la gara delle Nuove proposte con due sfide a eliminazione che saranno decise da Televoto (34%), Radio (33%) e Stampa (33%).

Simone Cristicchi aggancia Giorgia tra i favoriti per la vittoria del 75° Festival

Al momento è uscita la classifica (non in ordine) dei voti della sala stampa, con la top-5 dove figura ovviamente Giorgia, favorita alla vigilia con Olly, anche se quest’ultimo non c’è e perde terreno. Si conferma Bruonori Sas, bene anche Achille Lauro e la sorpresa rappresentata da Lucio Corsi, anche se il vero vincitore della prima serata è Simone Cristicchi che strappa la prima standing ovation dell’Ariston con la sua “Quando Sarai Piccola”.

La quota per la vittoria finale di Cristicchi passa da 31 del pre-festival, all’attuale quota @4 da favorito, agganciando Giorgia e staccando un pò Olly. In seconda fascia ci sono Achille Lauro e Fedez adesso, mentre Brunori Sas rimane un pò più staccato in doppia cifra di quota @11 nonostante la sala stampa lo abbia subito portato in top-5 come vediamo qui:

CLASSIFICA PRIMA SERATA

Brunori Sas con L’Albero delle noci

Giorgia con La Cura per me

Lucio Corsi con Volevo essere un duro

Simone Cristicchi con Quando sarai piccola

Achille Lauro con Incoscienti giovani

Cristicchi domina anche nelle lavagne Miglior Testo, Sala Stampa e Premio della Critica

Simone Cristicchi domina tutte le lavagne più “tecniche”, ad iniziare dal Premio Bardotti, quello per il miglior testo dove lo troviamo @1.20 di quota, su Brunori Sas @3.75 e poi Lucio Corsi @6 che sembra essere l’unico ancora in lizza, visto che poi si sale @21 volte la posta con Coma Cose e anche Giorgia. A spingere Cristicchi in top-5 è stata la Sala Stampa, visto che nella prima serata ha votato solo lei, e ovviamente Cristicchi domina anche per la vittoria della Classifica Sala Stampa @1.30, con i soliti Brunori Sas @3.50 e Giorgia @4.50 primi contender.

Cristicchi si gioca @1.50 anche per il Premio della Critica dove è sempre Brunori Sas il suo primo avversario @2.75, con Giorgia al terzo posto @4, ma qui abbiamo un nuovo contender, Willie Peyote che si gioca @7.50.

Olly regge nelle quote sul Televoto popolare

Alla vigilia del Festival, a poche ore dall’inizio della serata d’esordio, era saltato in testa alle lavagne delle quote antepost Olly che come abbiamo visto ha perso un po di terreno dopo la prima serata, ma si aspetta ancora il Telefoto.

Nel voto popolare infatti Olly mantiene il comando in quota @3, ma anche qui c’è un Cristicchi piglia tutto che lo affianca sempre in quota @3 volte la posta, con Giorgia @3.50, poi arriva un poker di artisti tutti alla pari @7.50, e molto amati dal pubblico, che possono quindi ancora dire la loro, si tratta di Achille Lauro (che ha convinto anche la sala stampa a differenza degli altri tre), Rocco Hunt (il voto popolare e il calore di Napoli sono sempre importanti) e i grandi rivali, Fedez e Tony Effe.

Marcella Bella e Sarah Toscano per l’ultimo posto

Tra le note dolenti segnaliamo Irama, che era stata la nostra scelta pre-Festival per la vittoria finale @7, ma la prima serata non lo ha visto convincere la sala stampa, e in generale nemmeno i book. Da possibile podio, Irama si trova fuori dalla top-5 della prima classifica, e ben distante visto che decolla @41 volte la posta per la vittoria finale.

L’ultimo posto però dovrebbe essere una sfida al femminile, tra Marcella Bella @1.70 e Sarah Toscano @2.10, ma rischia anche Rkomi @4 che è anche il primo uomo in questa scomoda lavagna sull’ultimo classificato a fine del 75° Festival della canzone italiana di Saremo 2025.

