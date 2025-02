Tutti gli aggiornamenti dopo la seconda serata dal 75° Festival della canzone italiana che conferma la top-5 del debutto. Vediamo anche le quote in attesa della terza serata. Giorgia e Simone Cristicchi sempre favoriti, la sorpresa Lucio Corsi non molla, ma non mollano nemmeno Achille Lauro e Fedez che sono anche interessanti e di valore in quota per le scommesse. Pronostici 3° serata Sanremo 2025.

Pronostici 3° serata Sanremo 2025: il programma del giovedì sera

Per i Big si ripropone il meccanismo del mercoledì: si ascolterà metà dei brani (14 o 15) e la classifica della serata sarà decisa da Televoto e Radio. A fine serata conosceremo i cinque più votati. Tre donne condurranno con Carlo Conti: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Tra gli ospiti, i Duran Duran e i ragazzi di “Mare fuori 5”.

Iva Zanicchi riceverà un premio alla carriera, Ermal Meta sarà in piazza Colombo. Verrà incoronato il vincitore delle Nuove proposte deciso da Televoto (34%), Radio (33%) e Stampa (33%).

Anche con Televoto e giuria non cambia la top-5

Entrano in gioco il televoto e la giuria delle radio ma la top-5 (non in ordine) viene confermata con:

Lucio Corsi

Achille Lauro

Fedez

Simone Cristicchi

Giorgia

Se come dicevano ieri Simone Cristicchi domina i premi tecnici di miglior testo, critica e sala stampa (in particolare il premio Bardotti per il miglior testo vede la sua “Quando sarai piccola” dominare @1.05 in quota), rimangono stabili le quote per la vittoria del Festival dove c’è sempre Giorgia al comando, proprio su Cristicchi, in piena corsa anche qui.

Share: bene anche la seconda serata

Interesse anche per lo share dopo il 65.3% della serata d’esordio. Lo scorso anno, nell’edizione 2024 (l’ultima condotta da Amadeus), la seconda serata era stata seguita da 10.361.000 spettatori per il 60,1% di share.

Per questa edizione la media (di total audience) è stata di 11.700.000 spettatori, pari al 64.5% di share. Dati in calo rispetto alla prima serata, quando la media era stata di 12.600.000 spettatori, ma in crescita rispetto all’edizione 2024 e superata la linea che era stata fissata al 63% dai bookmakers come Lottomatica.

Quote Sanremo 2025: i favoriti per la vittoria finale

Vediamo tutte le quote antepost principali e aggiornate sul 75° Festival della canzone italiana di Sanremo 2025 su Eurobet e Goldbet.

Terza serata: favorito Olly su Brunori Sas

Vediamo le quote Sisal per il vincente della terza serata dove troviamo Olly @1.40 su Brunori Sas staccato @3.50, poi troviamo Irama @12, che nella generale è partito malissimo, e lo troviamo ora fino @51 volte la posta, lo sappiamo visto che era il cantante che avevamo scelto settimane fa, prima dell’inizio del Festival. Chissà se risalirà la china dopo la terza serata.

Consigli per le scommesse Sanremo 2025: valore su Achille Lauro e Fedez

Non mollano la top-5 Achille Lauro e Fedez, le due sorprese (assieme a Lucio Corsi che rimane però staccato @16, un bel crollo rispetto al @201 del pre-festival) che anche in quota tallonano il trio di testa che rimane rappresentato da Giogia @3 e Simone Cristicchi @3.50, con Olly @5.50 poco indietro. Dopo arrivano proprio Achille Lauro e Fedez entrambi @7.50. Brunori Sas rimane più indietro, @16 volte la posta come Corsi, nonostante sui premi della sala stampa sia il principale avversario di Cristicchi.

Se dobbiamo dare un consiglio ad oggi andremmo con Achille Lauro, in top-5 dalla prima serata, si sta esibendo bene e la canzone sembra piacere. Le “vibes” dall’Ariston sembrano buone per Lauro, e in seconda battuta mettiamo pure Fedez che ha la stessa quota, anche se preferiamo il primo. Irama, Achille Lauro e Fedez, personaggi molto diversi, ma hanno in comune il sesso, maschile.

Lo scorso anno avevamo giocato da subito convinti sulla vittoria di una Donna, in questa edizione stiamo consigliando solo maschietti, che sono quelli che ci stanno convincendo maggiormente, anche rispetto ad un discorso di betting sul valore delle quote. Si tratta in tutti i casi di cantanti che non hanno mai vinto prima il Festival, e al momento 3/5 della top-5 non ha mai vinto il Festival prima, ci fregherebbero Giorgia che ha vinto esattamente 30 anni fa, e anche Cristicchi che vinse nel 2007 con Ti regalerò una rosa.

Consigli Scommesse 3° Serata Sanremo

Vincitore: ACHILLE LAURO @8.00 Planetwin365

(Vincitore: Fedez @8.00)

Vince per la prima volta @1.80

