Pronostici Grande Fratello 16 ottobre 2023. Vediamo un veloce aggiornamento sulle quote antepost per la vittoria finale del GF, in onda su Canale 5 ormai da settimane che hanno permesso ai bookmakers di farsi un idea sui possibili vincitori, con Beatrice Luzzi su tutti.

Pronostici Grande Fratello 16 ottobre 2023: Beatrice Luzzi favorita

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono favorita per la vittoria, l’attrice e autrice televisiva, Beatrice Luzzi, a quota 2.75 su Sisal e a quota 2.80 su Goldbet.

Pronostici Grande Fratello 16 ottobre 2023: i possibili outsiders

Giuseppe Garibaldi, offerto @6 volte la posta, è il principale avversario di Beatrice Luzzi, ma non è l’unico outsider che potrebbe inserirsi nella corsa alla vittoria finale, visto che Vittorio Menozzi @7 è una possibile alternativa mentre ci sono idee diverse su Gisalda Torresa offerta @7 volte la posta su Sisal, ma @11 su Eurobet.

Categoria vincente: comandano le donne

Sarà un Uomo o una Donna a vincere il GF 2023-24. Qui i bookmakers hanno un netto favore verso le Donne offerte @1.60 mentre la vittoria di un Uomo paga @2.20 volte la posta.

Tutto potrà cambiare perché siamo solo all’inizio. Non è stata ancora ufficializzata una data di termine precisa, ma si dovrebbe andare almeno fino a febbraio 2024 e nella casa del GF tutto può cambiare.

