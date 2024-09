E’ iniziata una nuova edizione (la 18°) del reality show più longevo e noto in Italia. Sulle reti Mediaset è ripreso infatti il Grande Fratello che potrebbe essere un edizione al femminile, almeno stando alle prime quote per la vittoria finale che favoriscono due donne: Jessica Morlacchi e Shaila Gatta. Quote Grande Fratello 18.

Quote Grande Fratello 18: due donne comandano le lavagne

È partita lunedì 16 settembre la nuova edizione del Grande Fratello. Alla vigilia della seconda puntata in programma giovedì 19, i bookie hanno già espresso il proprio parere sui possibili candidati alla vittoria, che per ora vede una sfida tutta al femminile.

Per gli esperti di Sisal infatti, è Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, la favorita a quota @3, su Shaila Gatta, velina di Striscia la Notizia tra il 2017 e il 2022, offerta @4,50 su Better. Più indietro il primo uomo in lavagna, l’attore Luca Calvani, @6, seguito dall’idraulico toscano Tommaso Franchi @8, mentre è lontano Enzo Paolo Turchi, il ballerino marito di Carmen Russo, dato vincente @20 volte la posta.

Pur essendo solo agli inizi, inoltre, il GF ha già un concorrente preferito. I sondaggi parlano chiaro: tra il presunto flirt con Lorenzo e la cotta per Javier, Jessica Morlacchi (20,11% delle preferenze) è la più votata dal pubblico sul portale ForumFree.

GF edizione 18 al via: la programmazione Mediaset

Ecco la presentazione del Grande Fratello con gli appuntamenti e la guida tv proposta da Mediaset che detiene sempre i diritti del popolare reality show della Endemol.

Giovedì la seconda serata: nuovi ingressi e anticipazioni

Oggi giovedì 19 settembre 2024 va in scena la seconda puntata del GF, dove vedremo nuovi concorrenti e nomination. Nel corso della prima puntata abbiamo assistito alla presentazione dei concorrenti di questa 18esima edizione (che potrebbe essere doppia): Clarissa Burt, Eleonora Cecere-Ilaria Galassi-Pamela Petrarolo, Enzo Paolo Turchi, Ilaria Clemente, Javier Martinez, Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Shaila Gatta, Tommaso Franchi e Yulia Bruschi.

Tra vip e nip, all’appello del GF mancano 10 nomi e già stasera dovrebbero arrivare nuovi concorrenti: attesi Helena Prestes, modella ed ex naufraga vista anche a Pechino Express 2022, Clayton Norcross (ex Thorne Forrester di Beautiful) e Amanda Lecciso, sorella di Loredana, che sostituirà Lino Giuliano dopo che l’ex volto di Temptation Island è stato squalificato ancora prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 25€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €25 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.