Vediamo cosa è successo negli ultimi giorni nella casa del GF, il reality show giunto alla sua 18° edizione, e più famoso in Italia. Vediamo anche le quote antepost attuali che vedono sempre Jessica Morlacchi come favorita, ma dietro non mollano Shaila Gatta e Tommaso Franchi che sono molto vicini secondo i bookmakers. Aggiornamento Grande Fratello 2024.

Aggiornamento Grande Fratello 2024: cosa è successo nella casa del GF?

Le sorprese non sono mancate nella quinta puntata della nuova edizione del Grande Fratello 2024. Dal triangolo amoroso tra Jessica Morlacchi, Luca Giglioli e Yulia Bruschi al racconto emozionante di Helena Prestes, che ha rivelato alcuni aspetti particolare del rapporto con i genitori.

Shaila Gatta ha ricevuto la visita di mamma Luisa e Amanda Lecciso è la prima candidata all’eliminazione dcome concorrente meno votata dal pubblico. Ora chi riceverà meno voti sarà definitivamente eliminato nel corso della prossima puntata in programma giovedì 3 ottobre.

Le quote sui favoriti della 18° edizione del GF

Sulle lavagne dei bookmakers al momento sono tre i concorrenti che risultano i favoriti per la vittoria del programma e che staccano tutti gli altri. Già da prima dell’inizio del programma la Morlacchi si presentava come favorita e rimane leggermente davanti @4.00, seguita però a breve distanza da Tommaso Franchi e Shaila Gatta che si giocano entrambi @4.50 volte la posta.

In seconda fascia troviamo la Bruschi quotata @8.50 come Javier Martinez mentre in doppia cifra @15.00 abbiamo Luca Calvani, Michael Castorino, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato.

Più indietro @20.00 di quota viene proposto Iago Garcia, poi c’è un salto @30.00 volte la posta con Ilaria Clemente, Luca Giglioli ed Enzo Paolo Turchi. Chiudono la lavagna in quota @50.00 Clarissa Burt e Clayton Norcross.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.