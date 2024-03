Pronostici Finale GF 2024. Siamo arrivati al termine di una lunga edizione del Grande Fratello 2024. Questa sera la finale, con Beatrice Luzzi la donna da battere nelle quote antepost.

Pronostici Finale GF 2024: i favoriti per la vittoria dinale

Stasera un ennesima edizione del Grande Fratello, la 17°, va in archivio dopo mesi con la finalissima in cui le forze in campo per la vittoria finale sembrano ben chiare come vediamo su Sisal quotano la vittoria di Beatrice Luzzi @1.20, che sarebbe la 7° donna a vincere il reality targato Mediaset.

Tra i finalisti, l’unica che potrebbe rubare la scena a Beatrice, è Perla Vatiero che, offerta @4.00 volte la posta, e dopo esser stata incoraggiata dal suo Mirko con un discorso che ha fatto emozionare tutti i telespettatori, sembrerebbe avere qualche speranza.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Finale GF 2024: le possibili sorprese

Staccati tutti gli altri, ad iniziare da Rosy Chin, Massimiliano Varrese e Simona Tagli, tutti in quota @20. Per Letizia, Greta e Sergio, finiti al televoto nella serata di venerdì, le speranze sono ancora minori. Sergio D’Ottavi è uno dei concorrenti preferiti dal pubblico ma rimane alto in quota @25. Letizia Petris sale @33 e a chiudere la lavagna scommesse troviamo Greta Rossetti @40.

Qui sotto vediamo altre giocate speciali come Testa a Testa o Categoria Vincente, che possiamo ancora fare nelle ultime ore prima del grande finale del GF. Come è stato per San Remo, anche qui potremmo vedere una Donna vincente, una possibilità ormai scontata con una quota simbolica @1.01.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB