Quote X Factor 22 novembre 2023. L’esclusione di Morgan per motivi disciplinari dal talent show di Sky non cambia le quote per la vittoria finale dove c’è sempre Angelica Bove in testa tra i concorrenti, ed Ambra tra i giudici.

Quote X Factor 22 novembre 2023: l’addio di Morgan lancia sempre di più Bove ed Ambra

Ci avviciniamo al 5° live della 17° edizione di X-Factor, il talent show musicale di Sky, una live che arriva a sole due settimane dalla finalissima in programma il prossimo 7 dicembre e a pochi giorni dopo l’esclusione di Morgan dal gruppo dei giudici in gara. L’addio di Morgan dal programma non cambia però gli equilibri dei bookie, che vedono Angelica Bove sempre più in pole per la vittoria finale: si gioca infatti @1,90 su Goldbet, il successo della cantante in forza nel team di Ambra, in netto vantaggio su Maria Tomba, artista di Fedez, offerta @4.

Più lontano Fabrizio Longobardi, punto di forza della scuderia di Dargen D’Amico, fissato @7, con Sara Sorrenti a inseguire @8 volte la posta. Molto lontani invece gli Astromare, unico gruppo rimasto in gara all’ormai ex Morgan, proposti @29. Anche per il giudice campione il verdetto sembra netto: comanda ancora Ambra @1,53, con Fedez primo rivale @3,25.

Quote X Factor 22 novembre 2023: le proposte di Eurobet

Vediamo anche le quote proposte da Eurobet per il talent show di Sky.

