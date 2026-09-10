Giovedì 10 settembre inizia la 20° edizione di X-Factor, il talent show musicale targato Sky che è sempre molto seguito anche da bookmakers e scommettitori, con tante possibilità di betting durante la stagione. Iniziamo vedendo le quote sui 5 giudici, con i favoriti per la vittoria del programma. Pronostici X Factor 20.

Pronostici X Factor 20: il programma della nuova edizione del talent show

Giovedì è il grande giorno. X Factor torna a dominare lo schermo sui canali di Sky. Una delle kermesse musicali più seguite in Italia è pronta a far cantare ed emozionare come fa ormai da 20 edizioni. La data di inizio è quella del 10 settembre e presenterà da subito delle novità. Tra i giudici non ci sarà più Achille Lauro, ma a prendere il suo posto sarà Irama. Il cantante carrarese affiancherà Francesco Gabbani, alla sua seconda partecipazione, Jake La Furia e Paola Iezzi.

La struttura sarà la solita: tre puntate di Auditions, 2 di Bootcamp e poi le Last Call, a queste seguiranno i 5 Live Show, la semifinale e la finale di Milano, in programma il 3 dicembre al Forum di Assago. Le puntate andranno in diretta tutti i giovedì a partire dalle 21.15.

10 settembre 2026: Auditions (1ª puntata)

17 settembre 2026: Auditions (2ª puntata)

24 settembre 2026: Auditions (3ª puntata)

1 ottobre 2026: Bootcamp (1ª puntata)

8 ottobre 2026: Bootcamp (2ª puntata)

15 ottobre 2026: Last Call

LIVE SHOW E FINALE

22 ottobre 2026: 1° Live Show

29 ottobre 2026: 2° Live Show

5 novembre 2026: 3° Live Show

12 novembre 2026: 4° Live Show

19 novembre 2026: 5° Live Show

26 novembre 2026: Semifinale

3 dicembre 2026: Finale

Le interviste dei giudici di X Factor

In occasione dell’inizio di X Factor i giudici hanno preso parola rilasciando delle interviste sugli obiettivi e le aspettative che hanno sulla ventesima edizione del programma. Ha parlato Irama, raccontando l’accoglienza ricevuta, Jake La Furia che ha spiegato cosa cerca dai cantanti in gara, Paola Iezzi che ha esaltato il ‘mestiere’ del far musica e Francesco Gabbani sulle difficoltà del ruolo di giudice. Si è espressa anche Giorgia, confermata alla conduzioni di X Factor, che si è espressa sui concorrenti del programma. Di seguito le loro parole.

Irama: “Sono stato accolto da una grande famiglia, dalla produzione agli altri giudici. Mi hanno fatto sentire a mio agio. Sono entusiasta di iniziare questa avventura. È giusto che i ragazzi che partecipano al programma assecondino il loro stile, noi siamo qui solo per guidarli. Cercheremo di dare dei consigli. E anche di scoprire insieme a loro cose nuove del loro essere artisti, cose che magari non conoscevano“.

Jake La Furia: “Cosa cerchiamo? Deve esserci qualcosa che fa brillare il concorrente quando si esibisce. E poi ci vuole la giusta attitudine verso la musica, per me è importantissima. Troppa drammaticità? Mi piace vedere gente appassionata che si diverte nel fare quello che fa. Sicuramente c’è emotività, ma io ritengo che sia un lavoro bellissimo che va fatto divertendosi. Io voglio vedere persone positive“.

Paola Iezzi: “La musica è un mestiere bellissimo, ma può anche diventare una gabbia terribile. La musica è una cosa e il mestiere della musica è un’altra cosa. E il mestiere della pop music è ancora un’altra cosa ancora. La preparazione è importante perché ti viene in aiuto nei momenti in cui si hanno delle défaillances. Ed essere preparato ti permette di divertirti di più“.

Francesco Gabbani: “Per certi aspetti non ci si abitua mai a un ruolo come questo. Sulla carta, rimane una grossa responsabilità la nostra. Ho imparato ad accettare questa cosa. Lo scorso anno ero molto spaventato dal mio giudicare, ma del resto fa parte del gioco. Quello che mi auguro, quando esprimo i giudizi, è che possano essere da una parte costruttivi e dall’altra che possano trasferire una sorta di capacità di giudizio personale a chi lo riceve“.

Quote Antepost: chi sarà il giudice vincente?

In vetta ai pronostici degli analisti parte subito forte la new entry Irama, affiancato da Francesco Gabbani e Jake La Furia: il loro successo si gioca a 3,50 su Sisal e Snai. Il trio precede Paola Iezzi (4,00), leggermente indietro nelle quote.

Per quanto riguarda invece la categoria del talento destinato a conquistare il gradino più alto del podio, in lavagna prevale un testa a testa “donna” e “uomo”, entrambi offerti a quota 2,00. Un equilibrio che tiene conto dei precedenti recenti: le ultime tre edizioni hanno visto voci femminili, mentre per gli uomini il successo manca dal 2021, quando a spuntarla fu Baltimora. Più staccata nelle previsioni la pista che porta al trionfo di un “gruppo”: il ritorno al successo di una band, a quattro anni dall’impresa dei Santi Francesi nel 2022, pagherebbe infatti 7 volte la posta.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.