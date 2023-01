Pronostici Grande Fratello Vip 7: Nikita Pelizon è la grande favorita per i bookmaker

Pronostici Grande Fratello Vip 7, chi vincerà la nuova edizione della casa più spiata dagli italiani? per i bookmaker, la grande favorita per la vittoria e’ Nikita Pelizon, ma occhi puntati anche su Daniele Del Moro, George Ciupilian e Antonella Fiordelisi.

Pronostici e Quote Grande Fratello Vip 7

Sono passati ormai parecchi mesi dall’inizio del Grande Fratello Vip 7 e nella casa più spiata d’Italia sono passati decine di concorrenti. Il programma è in onda su Canale 5 ed è condotto da Alfonso Signorini.

Ma chi vincerà questa edizione del programma? Secondo le quote offerte dai bookmaker, la grande favorita per la vittoria finale è la influencer Nikita Pelizon, bancata vincente a quota 4.50 su Sisal e 4.35 su BetN1.

Ma facciamo attenzione anche alle quote offerte per la vittoria per Daniele Del Moro, giocato 7, George Ciupilian, bancato a quota 9, alla ex schermitrice Antonella Fiordelisi, offerta vincitrice del programma a quota 11 e a Edoardo De Maria, giocato a quota 15.

Più staccati gli altri concorrenti

A quota 41 si gioca il successo di Sofia Giaiele de Dona, mentre l’ex fidanzato di Belen, Antonino Spinalbese, paga 41 volte la posta giocata, stessa quota pagata per Alberto De Pisis, mentre a quota 71 troviamo Attilio Romita.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione