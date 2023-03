Manca ormai meno di un mese alla serata finale del Grande Fratello Vip 7, in programma il 3 aprile 2023, dove verrà proclamato il vincitore o la vincitrice del Reality Show in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini. Scommesse Grande Fratello Vip 7: Oriana Marzoli è la vincitrice per i bookmaker.

Scommesse Grande Fratello Vip 7: Oriana Marzoli è la vincitrice per i bookmaker

La concorrente più quotata dai bookmaker per la vittoria finale della trasmissione è la modella trentenne venezuelana, Oriana Marzoli, offerte vincente a quota 2.75 sia su Sisal che su Goldbet.

A contendere la vittoria del Grande Fratello Vip 7 alla Marzoli, troviamo a quota 3.50, Edoardo Tavassi, fratello della show girl Guendalina Tavassi, a quoya 5 troviamo la influencer Nikita Pelizon.

A quota 7.50 troviamo tre concorrenti, Edoardo Donnamaria, conosciuto al pubblico per la sua partecipazione al programma Forum, l’ex schermitrice Antonella Fiordelisi e l’influencer Alberto De Pisis.

Più staccati in quota gli altri concorrenti

Il modello Daniele Dal Moro, viene offerto vincente a quota 9, stessa quota offerta per il successo della designer Micol Incorvaia, che precede a quota 16 l’ex tronista di Uomini e Donne, Luca Onestini, mentre staccatissima segue la modella Sofia Giaele De Dona, bancata vincente a quota 66.

